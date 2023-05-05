السفير المصري ببرلين يشارك في افتتاح حوار بيترسبرج للمناخ نيابة عن وزير الخارجية

ألقى السفير خالد جلال عبد الحميد سفير جمهورية مصر العربية في برلين، كلمة سامح شكري وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية لمؤتمر الأطراف COP27، في الجلسة الافتتاحية لحوار بيترسبرج للمناخ، والذي استضافته العاصمة الألمانية برلين خلال يومي 2 و3 مايو 2023، بمشاركة المستشار الألماني ووزراء الاقتصاد والعمل المناخي، والخارجية، والتعاون الاقتصادي والإنمائي، والبيئة الألمان، فضلاً عن الرئيس المعين لدولة الإمارات للدورة المقبلة لمؤتمر الأطراف COP28، والعديد من الوزراء المعنيين من الدول المشاركة في المؤتمر.



واستعرض السفير عبد الحميد خلال الجلسة أهم إنجازات الرئاسة المصرية لمؤتمر الدول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، وأكد أهمية تنفيذ التعهدات على أرض الواقع وتوفير تمويل المناخ وخاصة للدول النامية كأحد أهم مُخرجات مؤتمر "شرم الشيخ".



وتناول السفير المصري التحديات التي تواجه الدول الأفريقية في النفاذ إلى بدائل تمويل المناخ، والأعباء التي تتحملها الموازنات العامة لتلك الدول بغية تنفيذ إسهاماتها المناخية المحددة وطنياً، لاسيما على صعيدي التكيف والخسائر والأضرار، وأكد أهمية تنفيذ التعهد الخاص بتوفير 100 مليار دولار سنوياً لتمويل المناخ، بما يضمن استمرار الثقة في العمل المناخي الدولي.



واختتم السفير عبد الحميد بتأكيد أهمية الدفع بمسار تمويل الخسائر والأضرار الذي يعد أحد أهم مخرجات مؤتمر "شرم الشيخ"، وأعرب عن التطلع لمؤتمر الأطراف القادم فى الإمارات COP28 من أجل البناء على مُخرجات مؤتمر شرم الشيخ، وتحقيق المزيد من التقدم فى مسارات التفاوض المُختلفة، لاسيما على صعيد وضع التقييم العالمي الأول لأهداف المناخ.