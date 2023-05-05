خطيب الأوقاف: نعمة الوطن لا تقدر بثمن والنبي ضرب أروع الأمثلة

قال الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني بالأوقاف، إن النبي الكريم محمد -صلى الله عليه وسلم- قال (من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا).



وأضاف هشام عبد العزيز، في خطبة الجمعة، من مسجد السيدة رقية بالقاهرة، متحدثا في موضوع "الحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الأديان"، أن نعم الله عزوجل لا تحصى ولا تعد، لقول الله ﴿ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾.

وأشار إلى أن من أعظم نعم الله تعالى عباده هي نعمة الوطن ، فالوطن نعمة عظيمة ومنة كريمة لا تقدر بثمن ولا تساوم بالأموال والأرواح، بل تبذل الأموال والأرواح لأجله في سبيل بنائه والدفاع عنه.

وأوضح، أن الوطن هو موطن الآباء والأجداد ومأوى الأبناء والأحفاد، هو مسقط الرأس ومستقر الحياة حيث الأمن والأمان والراحة والطمأنينة دون خوف أو فزع أو هلع، فالوطن ليس مجرد أرض نسكن فيها إنما هو كيان عظيم يمتلكنا ويسكن فينا.

وتابع: ولقد فطر الله الناس على حب الأوطان وأسكن الانتماء إليها والدفاع عنها قلوبهم، وهاهو النبي الكريم يضرب لنا المثل الأعلى في حب الوطن والحنين إليه ، فيقول النبي مخاطبا مكة شرفها الله عند خروجه منها إلى المدينة مهاجرا (والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت) وعندما هاجر النبي إلى المدينة لم ينس وطنه، فقال النبي (اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد).