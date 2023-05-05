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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يُنيب رئيس مركز ناصر لافتتاح مسجد عزبة المقاول

صدى البلد

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة  ناصر  ، في افتتاح مسجد عزبة المقاول بقرية بهبشين  " بعد إحلاله وتجديده"، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد.

 

وأقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمسجد البالغة مساحته 250 متر وبتكلفة 2مليون جنيه "جهود ذاتية" ، وذلك في حضور: الأستاذ علي يوسف  رئيس الوحدة المحلية ،الشيخ رجب حسين عبد اللطيف مدير أوقاف ناصر _نائبا عن الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزاره الأوقاف، الأستاذة شربات طه حسان رئيس مجلس قروي بهبشين والشيخ خميس محمد القياتي مدير المساجد الأهليه بناصر والشيخ أحمد فراج مفتش منطقه أوقاف ناصر.

 

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افتتاح مسجد خطة وزارة الأوقاف غنيم محافظ بنى سويف مدينة ناصر وكيل وزارة الأوقاف

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