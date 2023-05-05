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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فصل الكهرباء عن عدة مناطق بالغردقة .. اعرف المواعيد والأماكن

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة الغردقة منها الزراعة، التأمينات الاجتماعية، وذلك يوم غد السبت.

 

كما أفاد مركز عمليات المحافظة بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن النجدة والمنطقة المحيطة بها، وري الجزر الجونة والمطار، مصنع السماد، محطة التنقية، الغاز الطبيعى بمدينة الغردقة، وذلك يوم الأحد المقبل، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرًا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

 

وفى سياق أخر أعلن هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن جميع المدارس بمختلف الإدارات التعليمية بكافة مدن المحافظة مستعدة لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

 

وأشار منير في تصريحات صحفية، إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية تعمل على مدار الساعة لحل أية مشكلات قد تعوق سير العملية الامتحانية والعمل على حلها فورا.

 

 

ومن المقرر أن يبدأ طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي امتحاناتهم خلال الفترة من 6 وحتى 9 مايو، وتبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائي خلال الفترة من 9 وحتى 11 مايو.

 

أما الصف الأول والثاني للمرحلة الإعدادية فيؤدون امتحاناتهم خلال الفترة من 6 وحتى 11 مايو، كما يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم في الفترة من 13 وحتى 18 مايو.

 

 

وتبدأ إمتحانات  الصف الأول الثانوي العام يوم 6 وتنتهي يوم 17 مايو، أما طلاب الصف  الثاني الثانوي العام سيؤدون إمتحاناتهم خلال الفترة من 7 وحتى 18 مايو

البحر الأحمر التأمينات الإجتماعية الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني امتحانات الفصل الدراسى الثان

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