الصومال: تقليص 70% من الهجمات الإرهابية وعودة 1198 شخصًا من السودان

أشاد مجلس الوزارء الصومالي بإنجازات الجيش الوطني في تقليص 70 % من الهجمات الإرهابية وتحرير البلاد من قبضة الإرهابيين، ما أدى إلى استقرار العاصمة مقديشو، وتمكين الواطنين من ممارسة شعائره بسلام خلال شهر رمضان.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية " صونا " اليوم /الجمعة/ أن ذلك جاء خلال الاجتماع الأسبوعي الاعتيادي لمجلس الوزراء الصومالي برئاسة رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، في العاصمة مقديشو، بحضور أعضاء الحكومة، حيث تم مناقشة الوضع الأمني العام في البلاد وآخر الإنجازات في العمليات العسكرية الجارية في مناطق واسعة في الصومال من أجل القضاء على فلول مليشيات الخوارج التي تهدد أمن وسلامة المواطنين الصوماليين.

واستمع مجلس الوزراء الصومالي إلى تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بإعادة المواطنين الصوماليين المحاصرين في السودان، والتي نجحت في إعادة 1198 شخصًا معظمهم طلاب، ولا تزال عمليات إجلاء المواطنين الصوماليين جارية.

ووافق مجلس الوزراء الصومالي على تجديد اتفاقية خدمات الطيران بين الصومال وكينيا، كما رحب بتخفيض تكاليف الذهاب إلى الحج للمواطنين الصوماليين في هذا العام بسبب رفع الاحتكار وتحقيق المنافسة الشفافة لدى الشركات العاملة في تقديم خدمات الحج والعمرة في الصومال.