عودة للولادة الطبيعية الآمنة.. برلمانية: مصر تتبني مبادرة لإحياء وظيفة القابلات

في اليوم العلمي للقبالة ..

قالت النائبة الدكتورة عبلة الألفي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مصر تواجه كارثة طبية ممثلة في إرتفاع معدلات الولادات القيصرية والتي تصل إلي ٧٢٪؜ مما يضعها الاولي عالميا في هذه المعدلات

وأضافت “ الألفي ” في تصريحات لها اليوم، أن هناك حوالي مليون ونصف سيدة تتعرض للجراحة والتخدير بدون داعي وتكون عمليات الولادة لهم قيصرية، الأمر الذي من شأنه تعريض السيدات للموت ومضاعفات التخدير والمشيمة المتوغلة والنزيف والانيميا.



وأشارت عضو لجنة الصحة، إلي أن الولادة القيصرية من شأنها تعريض مليون ونصف طفل للوفاة ودخول الحضانات للولادة المبكرة والتنفس الصناعي لاجهاد التنفس الناتج عن الولادة قبل الميعاد الرباني والاعاقة والتخلف من العدوي البكتيرية ونزيف المخ ونقص الاكسجين ، علاوة علي الإصابة بالإضطراب النفسي لانفصالهم عن الام وسوء التغذية والفشل في الرضاعة الطبيعية، والتوحد والحساسية والربو وضعف المناعة وضعف الاداء المدرسي لعدم تعرضهم للبكتيريا الحميده والموجودة في مجري الولادة الطبيعي.

وتابعت البرلمانية : ولهذه الأسباب اتجهت الدولة لإحياء وظيفة القابلات ( midwives) من أجل تقديم المساعدة لاطباء التوليد علي دعم الولادة الطبيعية.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلي أن مصر تتبني برنامج طموح لتخفيض معدلات الولادات القيصرية في مصر ودعم تدريبات القابلات بالتعاون بين الجمعية المصرية لاعضاء الكلية الملكية لطب الاطفال ووزارة الصحة والسكان وذلك من خلال تطبيق مبادرة الالف الذهبية لتنمية الاسرة المصرية والتي بدات في محافظة الاسكندرية وحققت نجاحا متفردا بتخفيض معدلات القيصرية من ٦٥٪؜ الي ٤٥ ٪؜ في ٧ شهور، هذا اضافة إلي تبني كادر جديد لمقدمي المشورة الاسرية لتغيير المفاهيم واقناع الحوامل بأهمية الولادة الطبيعية لصحتهم وصحة اطفالهم ومستقبلهم الصحي والدراسي والنفسي