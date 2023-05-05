عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

في اليوم العلمي للقبالة ..

عودة للولادة الطبيعية الآمنة.. برلمانية: مصر تتبني مبادرة لإحياء وظيفة القابلات

النائبة الدكتورة
النائبة الدكتورة عبلة الألفي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب

قالت النائبة الدكتورة عبلة الألفي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مصر تواجه كارثة طبية ممثلة في إرتفاع معدلات الولادات القيصرية والتي تصل إلي ٧٢٪؜ مما يضعها الاولي عالميا في هذه المعدلات

وأضافت “ الألفي ” في تصريحات لها اليوم، أن هناك حوالي مليون ونصف سيدة تتعرض للجراحة والتخدير بدون داعي وتكون عمليات الولادة لهم قيصرية، الأمر الذي من شأنه تعريض  السيدات للموت ومضاعفات التخدير والمشيمة المتوغلة والنزيف والانيميا.


وأشارت عضو لجنة الصحة، إلي أن الولادة القيصرية من شأنها تعريض مليون ونصف طفل للوفاة ودخول الحضانات للولادة المبكرة والتنفس الصناعي لاجهاد التنفس الناتج عن الولادة قبل الميعاد الرباني والاعاقة والتخلف من العدوي البكتيرية ونزيف المخ ونقص الاكسجين ، علاوة علي الإصابة بالإضطراب النفسي لانفصالهم عن الام وسوء التغذية والفشل في الرضاعة الطبيعية، والتوحد والحساسية والربو وضعف المناعة وضعف الاداء المدرسي لعدم تعرضهم للبكتيريا الحميده والموجودة في مجري الولادة الطبيعي.

لعلاج حديثي الولادة.. إجراء مسح سمعي على 401 ألف طفل بالبحيرة

أنا هموت مش عايزة أشوف ولادي.. القصة الكاملة لطبيبة دمياط ضحية عملية الولادة

وتابعت البرلمانية : ولهذه الأسباب اتجهت الدولة لإحياء وظيفة القابلات ( midwives) من أجل  تقديم المساعدة لاطباء التوليد علي دعم الولادة الطبيعية.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلي أن مصر تتبني برنامج طموح لتخفيض معدلات الولادات القيصرية في مصر ودعم تدريبات القابلات بالتعاون بين الجمعية المصرية لاعضاء الكلية الملكية لطب الاطفال ووزارة الصحة والسكان وذلك من خلال تطبيق مبادرة الالف الذهبية لتنمية الاسرة المصرية والتي بدات في محافظة الاسكندرية وحققت نجاحا متفردا بتخفيض معدلات القيصرية من ٦٥٪؜ الي ٤٥ ٪؜ في ٧ شهور، هذا اضافة إلي تبني كادر جديد لمقدمي المشورة الاسرية لتغيير المفاهيم واقناع الحوامل بأهمية الولادة الطبيعية لصحتهم وصحة اطفالهم ومستقبلهم الصحي والدراسي والنفسي

الولادة القيصرية الصحة مجلس النواب معدلات الولادات القيصرية مبادرة الألف الذهبية وظيفة القابلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل بشأن سائق النقل بعد مصرع وإصابة العشرات بحادث الوادي الجديد

840 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الجمعة وهذه قيمة عيار21 الآن

3 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر|نزل التردد الآن

زيادة القيمة| مفاجأة لـ الملاك بعد إلغاء قانون الإيجار القديم.. مقترح

بث مباشر الآن.. مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر 0-0 والقنوات الناقلة

صادمة للأحمر.. تسريب عقوبات كاف ضد الترجي قبل مواجهة الأهلي

حظ سيئ يطارد باتشيكو مدرب بيراميدز أمام الأهلي قبل نهائي السوبر

والد حلا شيحة يكشف حقيقة طلاقها من معز مسعود

موضوعات متعلقة

الصحة: فحص 275 ألف طفل حديث الولادة ضمن الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية

لعلاج حديثي الولادة.. إجراء مسح سمعي على 401 ألف طفل بالبحيرة

ترشيحاتنا

وزير الصحة: إنشاء شعبة طب القلب الرياضي فرصة بأهمية الفحص قبل تمارين اللياقة

على الرغم من محاولة اغتيال بوتين.. روسيا تستعد للاحتفال بيوم النصر

الغرب لا يشربون النسكافيه بسبب أضراره.. بوست متداول يثير الجدل |ما القصة؟

خطيب المسجد الحرام: متعاطي المخدرات يقع في 13 إثما

لم يعد يُشكل حالة طارئة..الصحة العالمية تعلن مفاجأة سارة بشأن "كورونا".. تفاصيل

جماهير الأهلي تتوافد إلى ستاد محمد بن زايد لحضور مواجهة بيراميدز.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كريم بروليه.. أحلى من المحلات

انتفاخ وغازات.. 5 علامات أولية تكشف عن الإصابة بسرطان الأمعاء

نشرة المرأة والصحة.. 4 أبراج تركز على البوفيه بحفلات الزفاف وسعر فساتين يسرا في السعودية يثير ضجة

أمريكية تطلب الطلاق لأغرب سبب: زوجي يطبخ لي طوال اليوم طعاما لذيذا

فيديو

مُش مخدرات ولا منشطات .. شريف إكرامي يكشف تفاصيل قرار إيقافه من الكاف

مش بنام وبتألم.. جوري بكر تكشف تعرضها للحسد بعد جعفر العمدة

إطلالات ملكة جمال السعودية رومي القحطاني تثير ضجة على السوشيال ميديا "فيديوجراف"

تضم 600 منهم .. قصة مدينة ذات أعلى نسبة لانتشار أطباء الأسنان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ