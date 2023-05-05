بعد الخسارة أمام الأهلي .. استقالة رئيس الرجاء المغربي

أعلن نادي الرجاء المغربي، استقالة عزيز البدراوي رئيس النادي، بعد أيام من الإخفاق الإفريقي.

وودع الرجاء المغربي بطولة دوري أبطال إفريقيا من الدور ربع النهائي، السبت الماضي، بعد الخسارة أمام الأهلي بهدفين دون رد بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وقال نادي الرجاء المغربي في بيان رسمي:"عقد المكتب المديري لنادي الرجاء الرياضي اجتماعا طارئا يوم الخميس 4 مايو بطلب من الرئيس السيد عزيز البدراوي لتدارس الوضعية الراهنة للنادي".

أضاف:" وبعد مناقشات مستفيضه تقرر عقد جمع عام عادي واستثنائي يوم الجمعة 26 مايو الجاري، وذلك لتقديم التقريرين الأدبي والمالي بقصد المصادقة عليهما، واستقالة الرئيس ومكتبه المديري، ثم انتخاب رئيس ومكتب مديري جديد".

اختتم البيان:" وعليه فسيتم تحديد مكان وتوقيت الجمع العام في وقت لاحق".

وتعرض عزيز البدراوي لانتقالات عنيفة عقب وداع الفريق مسابقة دوري أبطال إفريقيا.