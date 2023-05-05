بترو الأنجولي يهزم الأهلي في تصفيات الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL

انتزع الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي بترو دي لواندا الأنجولي الفوز من نظيره الأهلي بنتيجة 91-90، في تصفيات مجموعة النيل لبطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL.

وشهدت المباراة ندية وإثارة وسخونة حتى اللحظة الأخيرة من عمر اللقاء الذي أقيم مساء الجمعة على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

واستطاع لاعبو بترو تسجيل نقطة الفوز مع اللحظة الأخيرة من عمر اللقاء بعد تصويبة ثنائية مع صافرة النهاية.

وتقدم الفريق الأنجولي خلال كل فترات اللقاء بنتيجة "26-18، 50-44، 71-69، 91-90".

وكان الفريقان قد ضمنا الصعود للمرحلة النهائية من البطولة القارية والتي تستضيفها العاصمة الرواندية "كيجالي" خلال الفترة من 20 إلى 27 مايو الجاري، قبل خوض لقاء اليوم.

وبهذه النتيجة، تصدر بترو دي لواندا الأنجولي مجموعة النيل ب5 انتصارات، فيما سيواجه الأهلي نظيره سلاك الغيني غدا في الجولة الأخيرة من المجموعة.

ويستهدف الشياطين الحمر التتويج بلقب البطولة ليكون ثان نادي مصري يحصد اللقب بشكله الجديد بعد الزمالك والذي حصد اللقب الأول مايو من عام 2021.

الجدير بالذكر، أن اتحاد المنستيري التونسي هو حامل لقب البطولة الماضية عقب تغلبه على نظيره بترو دي لواندا الأنجولي مايو من العام الماضي في البطولة التي احتضنتها العاصمة الرواندية كيجالي.