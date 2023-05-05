لحظة وصول الأهلي وبيراميدز لملعب محمد بن زايد استعدادا لـ كأس السوبر

وصل لاعبو فريق الأهلي وبيراميدز إلى ملعب محمد بن زايد في الإمارات استعدادا للمواجهة المرتقبة بينهما في بطولة كأس السوبر المصري .
ورصدت عدسات صدى البلد وصول لاعبو الأهلي وبيراميدز إلي ملعب المباراة استعدادا للقاء المقرر إقامته في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة .
تشكيل الأهلي ضد بيراميدز
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.
خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية وأحمد قندوسي وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر.
خط الهجوم: محمد شريف.
تشكيل بيراميدز
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي
خط الوسط: وليد الكرتي - رمضان صبحي - أحمد توفيق - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي
خط الهجوم: فخري لاكاي