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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هل رفضه ميدو؟ .. حقيقة تفاوض الزمالك مع النيجيري أوسيمين

فيكتور أوسيمين
فيكتور أوسيمين

خطف اللاعب النيجيري، فيكتور أوسيمين، نجم نادي نابولي، الأنظار إليه خلال الموسم الحالي بعد تألقه اللافت مع فريقه، حيث كان سببا رئيسيا من أسباب تتويج نابولي بالدوري الإيطالي.

وتوج فريق نابولي بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للموسم الحالي 2022-2023 بعد تعادله إيجابيًا مع نظيره أودينيزي 1-1 في المباراة التي أقيمت أمس الأول الأربعاء على ملعب فريولي، ضمن الجولة 33 من الكالتشيو.

سجّل ساندي لوفريتش هدفاً لأودينيزي في الدقيقة 13، فيما سجّل النجم النيجيري فيكتور أوسيمين هدفاً لنابولي في الدقيقة 52.

فيكتور أوسيمين يحطم الأرقام القياسية

حطّم النيجيري فيكتور أوسيمين، رقم جورج ويا كأكثر لاعب تسجيلاً في الدوري الإيطالي برصيد 46 هدفاً.

كما أصبح أوسيمين أول لاعب أفريقي في التاريخ يسجل 22 هدفًا في موسم واحد بالدوري الإيطالي، متفوقاً على النجم الكاميروني صامويل إيتو.

 فيكتور أوسيمين، يتصدر حاليا ترتيب هدافي الدوري الإيطالي حاليا برصيد 22 هدفا.

على صعيد آخر، انتشر مؤخرا، بوست بشكل كبير جدًا على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه الآتي: "في نوفمبر 2015.. الزمالك يحصل علي توقيع لاعب منتخب نيجيريا للشباب فيكتور اوسيمين صاحب الـ 17 عام بترشيح من مواطنه الأسطورة ايمانويل ايمونيكي لاعب الزمالك السابق".

وتابع البوست: "فشلت الصفقة بسبب تفضيل ميدو مدرب الزمالك في ذلك الوقت لمهاجم آخر؟ الآن في 2023.. باريس سان جيرمان و بايرن ميونخ يريدان التعاقد مع فيكتور أوسيمين سعر اللاعب في الوقت الحالي 150 مليون يورو".

حقيقة تفاوض الزمالك مع أوسيمين

بالبحث عن الأمر، تبين أن الزمالك لم يحصل على توقيع اللاعب النيجيري فيكتور أوسيمين في عام 2015، وأمونيكي لم يرشحه للقلعة البيضاء.

فيكتور أوسيمين سبق ونفى، في يناير 2016، في تصريحات صحفية، وجود مفاوضات مع مسؤولي فريق الزمالك، موضحًا أن وجهته المفضلة أوروبا.

كما نفى نجم القلعة البيضاء الأسبق، إيمانويل أمونيكي أيضا، اهتمام الزمالك بالتعاقد مع اللاعب، أو تحدثه هو شخصيًا مع مسؤولي الزمالك حول انضمام أوسيمين للفريق الأبيض.

وقال أمونيكي: "لم يحدث مطلقا أنني قد تحدثت مع أحد من الزمالك حول فيكتور أوسيمين سواء خلال فترة تدريبي لمنتخب الناشئين أو بعد ذلك"، مضيفًا أن الزمالك لم يكن من الأندية المهتمة بالتعاقد مع النجم النيجيري.

كما أن أحمد حسام ميدو لم يكن مدربًا للزمالك في عام 2015، إذ سبق توليه الإدارة الفنية للزمالك مرتين، الأولى: 22 يناير 2014 وحتى 29 يوليو 2014. والمرة الثانية: من 4 يناير 2016 وحتى 9 فبراير 2016.

فيكتور أوسيمين نابولي الزمالك ميدو الدوري الايطالي

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