عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب.. حظك اليوم السبت 6 مايو 2023: انجز مهامك

برج العقرب وحظك اليوم
برج العقرب وحظك اليوم

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه ده النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم السبت 6 مايو 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

بتحب الاحتشام.. شاهد فستان مي فاروق قبل وبعد التعديل في حفل الموجي

برج الحوت.. حظك اليوم الجمعة 5 مايو 2023 : عشاء رومانسي

برج العقرب وحظك اليوم السبت 6 مايو 2023

كن وديًا ودبلوماسيًا في العلاقة لإنقاذها من الانفصال، اليوم سيكون هناك المزيد من التحديات، في العمل سيكون أدائك موضع تقدير، الاستقرار المالي والصحة الجيدة هي أيضا من المعالم البارزة لليوم.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

ستكون حياتك المهنية جيدة اليوم، ستكون هناك تحديات جديدة ولكنك ستتغلب عليها، قد تؤثر المشكلات البسيطة في المكتب على أدائك ولكن معظم الناس سينجحون في إنجاز جميع المهام الرئيسية.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

تجنب التمارين الرياضية الثقيلة اليوم، أولئك الذين يعانون من مشاكل في القلب يحتاجون إلى توخي الحذر، قد يشكو بعض مواليد برج العقرب من الصداع وآلام الجسم الشديدة.  

برج العقرب وحظك اليوم عاطفيا

قد تصبح بعض الاختلافات في الرأي في الحياة جادة اليوم ، مما يؤثر على العلاقة الرومانسية، تخلص من الموقف العنيد وكن صبورًا في الحياة.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

لن يكون هناك عوائق خطيرة في العمل، هذا يعني أن وضعك المالي سيكون جيدًا. سوف تتلقى جميع المستحقات من العملاء. 

برج العقرب برج العقرب وحظك اليوم برج العقرب وحظك اليوم السبت برج العقرب وحظك اليوم صحيا برج العقرب وحظك اليوم عاطفيا برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

قرار عاجل من بيراميدز ضد اللاعبين بعد خسارة السوبر أمام الأهلي

نجم الزمالك يوجه رسالة لمالك نادي بيراميدز بعد خسارته للسوبر لصالح الأهلي

خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بعد فوز الأهلي بالسوبر

كهربا لعنتنا الأبدية.. عمرو أديب ساخرا: هو جمهور الزمالك كان هيقعد فين؟!

إغماء ورعب وخناقة وزفة.. 4 مشاهد في كأس السوبر أثارت الجماهير

عاجل| بينها مواجهة الأهلي.. حرمان الترجي التونسي 4 مباريات من الجمهور

بعد محضر السرقة .. فيديو صادم لـ زوجة حسن شاكوش | شاهد

موضوعات متعلقة

بتحب الاحتشام.. شاهد فستان مي فاروق قبل وبعد التعديل في حفل الموجي

برج الحوت.. حظك اليوم الجمعة 5 مايو 2023 : عشاء رومانسي

برج العقرب.. حظك اليوم الجمعة 5 مايو 2023 : تجنب هذه الأطعمة

برج الجدي .. حظك اليوم الجمعة مايو 2023 : اصرف بحكمة

برج القوس .. حظك اليوم الجمعة 5 مايو 2023 : أحداث غير متوقعة

برج الدلو .. حظك اليوم الجمعة 5 مايو 2023 : مغامرات

برج السرطان.. حظك اليوم الجمعة 5 مايو 2023 : تحذير بشأن صحتك

برج الأسد .. حظك اليوم الجمعة 5 مايو 2023 : مشكلة مالية

ترشيحاتنا

أمريكا .. انخفاض غير مسبوق في معدل البطالة

كيف يكون الأدب مع الرسول بعد وفاته؟.. علي جمعة يوضح

للباحثين عن الدفع الرباعي .. سعر تويوتا فورتشنر 2023 بمصر

الغيها فورا.. 200 تطبيق لأندرويد وآيفون تسرق بياناتك المصرفية.. القائمة الكاملة

عمرو أديب يسخر من مباراة الأهلي وبيراميدز.. تحذير عاجل من الأرصاد.. حقيقة اعتزال عبلة كامل| توك شو

القهوة بالملح .. تريند جديد يثير الجدل على السوشيال ميديا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تقبيلها على الخد.. شيرين وحسام حبيب يثيران الجدل عقب أزمتهما الاخيرة|شاهد

بألوان صيفية.. أنغام تخطف الأنظار في حفل روائع الموجي

إغماء ورعب وخناقة وزفة.. 4 مشاهد في كأس السوبر أثارت الجماهير

طريقة عجة البطاطس المبشورة بالبيض

فيديو

«التهديدات طلعت فشنك».. الزمالك يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر للفيفا «فيديوجراف»

طردها من الشقة | تفاصيل خناقة حسن شاكوش وزوجته في القسم

تاريخ الأهلي في السوبر المصري.. مفاجآت

الزمالك يشكو اتحاد الكرة للفيفا.. تفاصيل الأزمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: النازيون الجدد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ