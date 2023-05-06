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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تنفيذ 1.018 مليون عملية تداول بالبورصة المصرية خلال أبريل الماضي

صدى البلد

تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 46.1 مليار جنيه خلال أبريل الماضي، في حين بلغت كمية التداول نحو 7.307 مليار ورقة منفذة على 1.018 مليون عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 59.3 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 10.750 مليار ورقة منفذة على 1.425 مليون عملية خلال الشهر الماضي.

واستحوذت الأسهم على 67.75% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 32.25%، وفقًا للتقرير الشهري للبورصة المصرية.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة خلال أبريل الماضي، بنسبة 7.61% ليغلق عند مستوى 17667.74 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 8.69% ليغلق عند مستوى 3051.06 نقطة.

وصعد مؤشر البورصة "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 9.44% ليغلق عند مستوى 4631.84 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 8.15% ليغلق عند مستوى 21140.24 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 6.45% ليغلق عند مستوى 3570 نقطة.

البورصة المصرية المؤشر الرئيسي للبورصة ايجى أكس 30 مؤشر البورصة

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