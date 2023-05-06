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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار 8 حالات بالمستشفى تحت الملاحظة

إصابة 292 شخصا عقب تناولهم مشروب بوظة بقنا

مصابى البوظة بـ قنا
مصابى البوظة بـ قنا

ارتفاع حرارة الجو عقب صلاة الجمعة، دفع عشرات الأهالى كباراً وصغاراً إلى البائع المتجول، المتواجد بجوار المسجد بقرية العضاضية، لشرب كمية من "البوظة"، لعلها تروى عطشهم وتخفف عنهم بعضاً من حرارة الطقس الملتهبة التى تعانيها محافظة قنا خلال فصل الصيف.

 

تناول البوظة، هذه المرة، لم يكن كسابقتها من المرات التى كانت تروى عطشهم، حيث نزلت إلى أمعائهم، مثل السكاكين والأشواك تدغدغ وتلهب كل جزء من أجسادهم، وصلت إلى حالة من الإعياء استدعت ذهابهم إلى المستشفى لعلاج آلامهم.

 

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بعد دقائق قليلة من تناول مشروب البوظة المحبب لدى الكثير من المواطنين، بدأت أعراض إعياء شديدة تظهر على الأهالى الذين تناولوا المشروب القاتل، وتوافد على مستشفى أبوتشت المركزى واحد تلو الآخر، إلى أن تطور الأمر إلى توافد العشرات.

 

ساعات قليلة وارتفع عدد المصابين إلى 292 حالة، تم توزيعهم على مستشفيات أبوتشت وفرشوط و نجع حمادى، لكن كان النصيب الأكبر لمستشفى أبوتشت المركزى، كونه الأقرب لقرية العضاضية التى شهدت بداية الواقعة.

 

وبعد ساعات من رفع حالة الطوارئ بمستشفيات شمال قنا ، للتعامل مع كافة الحالات المصابة، وإجراء الإسعافات الأولية، تماثل معظمهم للشفاء عقب تناول المحاليل والعقاقير اللازمة، ولم يتبقى إلا ثمانى حالات تم وضعهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية.

 

وفور تلقي إخطاراً من غرفة العمليات، توجهت الجهات المختصة إلى مستشفى أبوتشت المركزى، التى استقبلت العدد الأكبر من المصابين، وجرى متابعة الموقف، وتقديم الزعم الفورى للمستشفيات لسرعة إسعاف المصابين وتقديم العلاج اللازم.
 

و قال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا ، إن إجمالى عدد مصابي اشتباه تسمم مشروب بلغ 292 حالة، خرج منهم 284 حالة، و يخضع 8 حالات منهم للملاحظة، لحين تماثلهم للشفاء التام، تم توجيه 230 حالة لمستشفي أبوتشت المركزى، خرج منهم 229 حالة عقب تحسن حالتهم، وحالة منهم تحت الملاحظة بالمستشفي.

 

و أضاف تاوضروس، فيما تم توجيه 37 حالة لمستشفي فرشوط المركزى، خرج منهم 33 حالة، و 4 حالات مازالت تحت الملاحظة، كما تم دخول 25 حالة بمستشفى نجع حمادي العام، خرج 22 حالة ويخضع للملاحظة الطبية منهم 3 حالات.

 

وفى ذات السياق تمكنت أجهزة الأمن بـ قنا ، من ضبط بائع بوظة متجول، على خلفية حالات اشتباه التسمم، عقب تناولهم مشروب البوظة، عقب خروجهم من صلاة الجمعة.

 

و عثر بحوزة البائع المتجول على ٤ براميل تحتوى مشروب البوظة، كانت معدة لبيعها للمواطنين فى الشوارع بقرية العضاضية التابعة لمركز أبوتشت، وجرى إخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات مع البائع، و التحفظ على عينات من مشروب البوظة، للتأكد من تسببها فى حالات اشتباه التسمم من عدمه.

وكانت غرفة العمليات بـ قنا ، تلقت بلاغ يفيد إصابة عدد كبير من الأشخاص من أعمار مختلفة، باشتباه تسمم عقب تناولهم مشروب بوظة، أثناء خروجهم من المسجد بقرية العضاضية التابعة لمركز أبوتشت.

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