تامر عاشور يتألق وسط حضور الآلاف في حفل جدة .. فيديو

أحيا النجم تامر عاشور، حفلا غنائيا ضخما في جدة وسط حضور الآلاف من الجمهور الذي توافد علي مكان الحفل قبل انطلاقته بساعات.

وقدم تامر عاشور لجمهوره مجموعة كبيرة من اغانيه وتألق فيها.



وعلى جانب آخر تستعد الفنانة أنغام لإحياء حفل غنائي ساهر لها مع الفنان تامر عاشور، يوم 11 مايو المقبل، على مسرح الأرينا كويت، ضمن سلسلة الحفلات الصيفية.

أحدث أغاني أنغام

حققت أغنية أنغام، التي تحمل إسم “نسينا نعيش” نجاح كبير حيث كثرت حاجز المليون مشاهدة بعد وقت قصير منطرحها عبر القناه الرسمية على موقع “اليوتيوب”، كما احتلت الـ Top ten.

“نسينا نعيش” كلمات جمال الخولي، والحان سهم، وتوزيع عمر الصباغ، وميكس وماستر أمير محروس.



