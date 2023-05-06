الذهب يتراجع عند التسوية ويسجل مكاسب أسبوعية بنحو 1.3%

انخفضت العقود الآجلة للذهب منهية مكاسب دامت 3 جلسات على التوالي، حيث أثار تقرير الوظائف القوي في أميركا في أبريل/نيسان شكوكًا جديدة بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي سوف يوقف المزيد من زيادات أسعار الفائدة.

عند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 1.5% أو 30.90 دولار إلى 2024.80 دولار للأونصة، مسجلاً مكاسب أسبوعية هي الثانية على التوالي تبلغ 1.3%.

قالت وزارة العمل الأميركية إن عدد الوظائف غير الزراعية في القطاع الخاص ارتفع بنحو 253 ألف وظيفة في أبريل، متجاوزًا تقديرات وول ستريت للنمو البالغ 180 ألف وظيفة.

وتعرض المعدن النفيس لضغوط من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بعد بيانات الوظائف، مما قلل من جاذبية المعدن الذي لا يقدم عوائد.

"بالنظر إلى المستقبل، فإن أي بيانات اقتصادية تشير إلى تباطؤ الاقتصاد الأميركي - وبالتالي إلى تخفيضات أسعار الفائدة في المدى المتوسط إلى المدى الطويل - من المرجح أن تدعم سعر الذهب. على العكس من ذلك، من المرجح أن تؤثر المفاجآت الإيجابية على الأسعار"، على حد قول ألكسندر زومبفي ، تاجر المعادن الثمينة في Heraeus.