عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يتراجع عند التسوية ويسجل مكاسب أسبوعية بنحو 1.3%

صدى البلد

انخفضت العقود الآجلة للذهب منهية مكاسب دامت 3 جلسات على التوالي، حيث أثار تقرير الوظائف القوي في أميركا في أبريل/نيسان شكوكًا جديدة بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي سوف يوقف المزيد من زيادات أسعار الفائدة.

عند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 1.5% أو 30.90 دولار إلى 2024.80 دولار للأونصة، مسجلاً مكاسب أسبوعية هي الثانية على التوالي تبلغ 1.3%.

قالت وزارة العمل الأميركية إن عدد الوظائف غير الزراعية في القطاع الخاص ارتفع بنحو 253 ألف وظيفة في أبريل، متجاوزًا تقديرات وول ستريت للنمو البالغ 180 ألف وظيفة.

وتعرض المعدن النفيس لضغوط من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بعد بيانات الوظائف، مما قلل من جاذبية المعدن الذي لا يقدم عوائد.

"بالنظر إلى المستقبل، فإن أي بيانات اقتصادية تشير إلى تباطؤ الاقتصاد الأميركي - وبالتالي إلى تخفيضات أسعار الفائدة في المدى المتوسط إلى المدى الطويل - من المرجح أن تدعم سعر الذهب. على العكس من ذلك، من المرجح أن تؤثر المفاجآت الإيجابية على الأسعار"، على حد قول ألكسندر زومبفي ، تاجر المعادن الثمينة في Heraeus.

الاحتياطي الفدرالي اسعار الفائدة الخزانة الأميركية الذهب يتراجع العقود الآجلة للذهب العمل الأميركية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"يارب اللي فيا يجي فيكم".. إمام عاشور يوجه رسالة حادة عبر تويتر

%15 زيادة هدية لأصحاب المعاشات | استمرار صرف معاش مايو من ATM

عاجل.. تشكيل الهلال السعودي أمام أوراوا الياباني في نهائي أبطال آسيا

رخصت 22 جنيهًا.. مفاجأة فى أسعار كرتونة البيض اليوم السبت

وضع قطة في الخلاط.. دانا حمدان تنزعج من رجل وتطلب القبض عليه

صدمة في صفوف الترجي قبل لقاء الأهلي في دوري الأبطال

ذكي وبيلعب بدماغه .. عماد متعب يشيد بـ نجم الأهلي

القصة ناقصة| أول تعليق من حسن شاكوش بعد اتهامه بطرد زوجته وسرقتها

ترشيحاتنا

ضبط 11 مجرماً بينهم سيدة لإتهامهم في وقائع سرقة بالقاهرة

استعداد للحفل الأضخم.. الملك تشارلز الثالث يصل إلى قصر باكنجهام |فيديو

حركة فتح الفلسطينية: استمرار جرائم الاحتلال يهدد بانفجار الأوضاع

البيوت أسرار .. صور غير منتشرة جمعت بين حسن شاكوش وزوجته

ملفات حرجة للصحفيين والأطباء والمعلمين والمحامين والمهندسين.. رؤى نقابات مصر بالحوار الوطني

كاف يفرض عقوبة قاسية على الرجاء المغربي بسبب الأهلي.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقل من عادية.. تعليق صادم من ناقد على إطلالة شيرين عبدالوهاب

تفاصيل عقوبة الترجي| خطة الأهلي لخطف نصف النهائي وأول تحرك من النادي التونسي

أرميه فورا| مخاطر كارثية عند استخدام زيت الأكل المستعمل

طريقة عمل جلاش بالشاورما والجبن| جديدة وغير تقليدية

فيديو

تفاصيل جديدة حول خلاف حسن شاكوش وزوجته| شاهد

«التهديدات طلعت فشنك».. الزمالك يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر للفيفا «فيديوجراف»

طردها من الشقة | تفاصيل خناقة حسن شاكوش وزوجته في القسم

تاريخ الأهلي في السوبر المصري.. مفاجآت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: النازيون الجدد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ