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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

"يارب اللي فيا يجي فيكم".. إمام عاشور يوجه رسالة حادة عبر تويتر

صدى البلد

علق أمام عاشور، لاعب ميتلاند الدنماركي، على تصريحات انتشرت على الساحة الرياضية، بشأن إدعاء إصابته. 

وكتب عبر تويتر: "‏يارب اللي فيا يجي فيكم وحسبي الله ونعم الوكيل".

وكان أحد زملاء والد لاعب ميتيلاند الدنماركي قد صرح آنه: "إصابة إمام عاشور (دبلوماسية)، هدفها توقيع اللاعب للأهلي، وإذا صحت الأخبار المنتشرة بأن اللاعب وقع للأحمر لمدة 4 سنوات، فستكون صفقة موفقة للغاية".

وقال والد اللاعب في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا، المذاع عبر فضائية المحور: "سأشجع إمام في أي فريق يتواجد به، ولكن يبقى انتمائي الأول والأخير هو الزمالك، فأنا مشجع صميم للنادي".

اصابة امام عاشور ميتيلاند الدنماركي تصريحات تلفزيونية الساحة الرياضية

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"يارب اللي فيا يجي فيكم".. إمام عاشور يوجه رسالة حادة عبر تويتر

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