"يارب اللي فيا يجي فيكم".. إمام عاشور يوجه رسالة حادة عبر تويتر

علق أمام عاشور، لاعب ميتلاند الدنماركي، على تصريحات انتشرت على الساحة الرياضية، بشأن إدعاء إصابته.

وكتب عبر تويتر: "‏يارب اللي فيا يجي فيكم وحسبي الله ونعم الوكيل".

وكان أحد زملاء والد لاعب ميتيلاند الدنماركي قد صرح آنه: "إصابة إمام عاشور (دبلوماسية)، هدفها توقيع اللاعب للأهلي، وإذا صحت الأخبار المنتشرة بأن اللاعب وقع للأحمر لمدة 4 سنوات، فستكون صفقة موفقة للغاية".

وقال والد اللاعب في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا، المذاع عبر فضائية المحور: "سأشجع إمام في أي فريق يتواجد به، ولكن يبقى انتمائي الأول والأخير هو الزمالك، فأنا مشجع صميم للنادي".