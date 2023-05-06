متوجها لقصر باكنجهام.. أول ظهور للملك تشارلز الثالث خلال حفل تنصيبه| فيديو

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” فيديو لتوجه الملك تشارلز الثالث برفقة زوجته الملكة كاميلا إلى قصر باكنجهام قبل بداية تنصيبه.

وتتجه أنظار العالم الى العاصمة البريطانية لندن لمتابعة حفل تتويج الملك تشارلز الثالث الذى سيبدأ اليوم، السبت، حيث يحضره مئات الآلاف من البريطانيين والأوروبيين والزوار الذين توافدوا على لندن من جميع أنحاء العالم.

وبحسب “العربية نت”، قال تقرير نشرته شبكة "CNBC" الأمريكية، إن حفل التتويج الذي هو الأول من نوعه في بريطانيا منذ أكثر من سبعين عاماً سوف يُكلف البلاد أكثر من 145 مليون دولار أمريكي.

لكن الاحتفال البريطاني الكبير يتوقع أن يُنعش الطلب على العديد من القطاعات والخدمات في بريطانيا، وذلك بسبب توافد الآلاف خلال عطلة نهاية الأسبوع على وسط العاصمة لندن، كما تم إعلان يوم الاثنين يوماً للعطلة الرسمية في المملكة المتحدة احتفاءً بالمناسبة ومن أجل تمكين الناس من المشاركة في الاحتفالية ومتابعتها، سواء في الشوارع أو عبر وسائل الإعلام.