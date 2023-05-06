عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الدكتور هاني الناظر يوضح حقيقة منتجات التجميل والأدوية المصرية

هاني الناظر
هاني الناظر

قال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلديه؛ إن من أهم الارشادات التي يجب الالتزام بها لحماية البشرة في فصل الصيف هو استخدام الواقي الشمسي؛ مضيفا انه متوفر في الصيدليات بأكثر من صورة مثل الكريمات والجل ويفضل استخدام الجل للبشرة الدهنيه والكريمات للبشره الجافة؛ بالإضافة إلى أن هناك أنواع خاصة للأطفال.

أضاف دكتور هاني الناظر خلال لقائه ببرنامج صباح الورد المذاع على قناة تن الفضائية؛ أن واقي الشمس المصري مثل المستورد تماماً ونفس الجودة لكنه أقل في السعر بكثير ؛ مشيرا ان الامانة العلميه تتطلب توضيح ذلك للجمهور وان الأدوية والمضادات الحيوية ومستحضرات التجميل المصرية مطابقة تماماً للمنتجات المستوردة لأنها تحتوي على نفس المادة الفعالة.

وتابع أن من الضروري تناول المياه بكميات مناسبة خاصة في فصل الصيف مع تناول السلطة وفيتامين سي لأنه يساعد على ظهور البشرة بشكل نضر بالإضافة الى ممارسة الرياضه حتى لو في صورة مشي.

استخدام الواقي استشاري الامراض الجلدية التجميل رياضة تناول السلطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاف يفرض عقوبة قاسية على الرجاء المغربي بسبب الأهلي.. تفاصيل

إقالة حسام حسن من المصري

"يارب اللي فيا يجي فيكم".. إمام عاشور يوجه رسالة حادة عبر تويتر

بيان عاجل من حميدتي بشأن البيان السعودي الأمريكي لبدء المحادثات السودانية

رخصت 22 جنيهًا.. مفاجأة فى أسعار كرتونة البيض اليوم السبت

%15 زيادة هدية لأصحاب المعاشات | استمرار صرف معاش مايو من ATM

جمال علام: لم تتم إحالة أي لاعب من الأهلي للانضباط

قرار عاجل من الترجي التونسي بشأن عقوبة كاف قبل مواجهة الأهلي

ترشيحاتنا

تعرف على موقف المصابين في الأهلي من رحلة تونس

الضويني يستعرض جهود الأزهر بقيادة الإمام الأكبر في رعاية ذوي الهمم

الكويت .. قرارات عاجلة من وزارة الصحة بشأن دخول الوافدين البلاد

أسعار اليوم بالأسواق| تراجع 22 جنيهًا بكرتونة البيض و70 فى البانية.. واللحوم البلدي من 190

أسواء وزير بحكومة إسرائيل.. استطلاع رأي يضع بن جفير في هذا التصنيف

لن تصدق | الكلاب تستفيد من تتويج تشارلز الثالث على عرش بريطانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. ملابس أصالة وابنها تثير الجدل على السوشيال... مخاطر كارثية عند استخدام زيت الأكل المستعمل

في يوم اللا حمية العالمي.. كيف تفقد الوزن دون الشعور بالجوع

حدث نادر .. ملايين البريطانيين يخرجون إلى الشوارع لمشاهدة الملك الجديد

مشاهير عالميون في صفوف حفل تتويج الملك تشارلز.. تعرف عليهم

فيديو

خيبة أمل واحباط.. توقعات مخيفة لـ المنجم نوستراداموس حول مصير الملك تشارلز

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم .. واستقرار الدولار.. فيديو

تفاصيل جديدة حول خلاف حسن شاكوش وزوجته| شاهد

«التهديدات طلعت فشنك».. الزمالك يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر للفيفا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: النازيون الجدد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ