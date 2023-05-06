الدكتور هاني الناظر يوضح حقيقة منتجات التجميل والأدوية المصرية

قال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلديه؛ إن من أهم الارشادات التي يجب الالتزام بها لحماية البشرة في فصل الصيف هو استخدام الواقي الشمسي؛ مضيفا انه متوفر في الصيدليات بأكثر من صورة مثل الكريمات والجل ويفضل استخدام الجل للبشرة الدهنيه والكريمات للبشره الجافة؛ بالإضافة إلى أن هناك أنواع خاصة للأطفال.

أضاف دكتور هاني الناظر خلال لقائه ببرنامج صباح الورد المذاع على قناة تن الفضائية؛ أن واقي الشمس المصري مثل المستورد تماماً ونفس الجودة لكنه أقل في السعر بكثير ؛ مشيرا ان الامانة العلميه تتطلب توضيح ذلك للجمهور وان الأدوية والمضادات الحيوية ومستحضرات التجميل المصرية مطابقة تماماً للمنتجات المستوردة لأنها تحتوي على نفس المادة الفعالة.

وتابع أن من الضروري تناول المياه بكميات مناسبة خاصة في فصل الصيف مع تناول السلطة وفيتامين سي لأنه يساعد على ظهور البشرة بشكل نضر بالإضافة الى ممارسة الرياضه حتى لو في صورة مشي.