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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بتصميم غير مسبوق .. الكشف عن مواصفات أحدث إصدارات Reno من أوبو

Oppo Reno 9
Oppo Reno 9

أحدث هاتف أوبو Oppo Reno 10 Pro الذي طال انتظاره ضجة كبيرة على الإنترنت، واليوم ظهرت عروض مصورة تكشف مواصفات الجهاز على الإنترنت، بعد إنشاء صور ثلاثية الأبعاد له ومشاركتها بواسطة OnLeaks، المسرب التقني الشهير، مما يعطينا لمحة تفصيليلة على أحدث هواتف رينو من Oppo.

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، كشفت التسريبات المصورة التي شاركها OnLeaks، عن تصميم غير مسبوق لوحدة الكاميرا الخلفية بهاتف Reno 10 Pro، والتي ستتتميز بمستشعر سفلي متحرك، وهو تصميم مختلف كليا عن إصدارات أوبو Reno السابقة.

 

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المواصفات المسربة حول هاتف أوبو المنتظر Oppo Reno 10 Pro

وتبعا للمعلومات المتوفرة، فأن هاتف أوبو Oppo Reno 10 Pro الجديد سيحتوي على شاشة كبيرة يبلغ قطرها 6.7 بوصة، وسيأتي الهاتف الذكي بأبعاد تبلغ 163.2 × 74.2 × 7.9 ملميتر مما يجعله جهازا يسهل حمله.

صورة ثلاثية الابعاد لهاتف أوبو المنتظر Oppo Reno 10 Pro

وأشارت التسريبات السابقة، إلى أن هاتف أوبو Reno 10 Pro، سيعمل بواسطة نعالج ميدياتك الجديد Dimensity 8200، والذي يتوقع له أن يقدم أداء قويا وفعالا، كما أنه سيضمن تشغيل الجهاز بسلاسة ويمكنه التعامل مع أكثر المهام تطلبا.

وسيوفر هاتف أوبو المرتقب Oppo Reno 10 Pro، مجموعة من الميزات والقدرات المتقدمة بفضل الشاشة الكبيرة والمعالج القوي والتصميم الأنيق، فهو سيتميز بشاشة منحنية بقياس 6.74 بوصة، وبدقة 1220 × 2712 بكسل، وستدعم معدل تحديث يبلغ تردده 120 هرتز في الثانية.

صورة ثلاثية الابعاد لهاتف أوبو المنتظر Oppo Reno 10 Pro

وسيأتي هاتف أوبو Oppo Reno 10 Pro، مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر سوني IMX890، وسيحتوي الجهاز على بطارية قوية تبلغ سعتها 4700 مللي أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 100 وات.

وسيقترن أحدث هواتف أوبو Reno، مع ذاكرة وصول عشوائي رام ضخمة تبلغ سعتها 16 جيجابايت، من نوع LPDDR5، والتي ستأتي مصحوبة بذاكرة تخزين داخلية مدمجة بسعة 512 جيجابايت.

صورة ثلاثية الابعاد لهاتف أوبو المنتظر Oppo Reno 10 Pro
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