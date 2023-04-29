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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تخفيض 11%.. خصم كبير على تحفة أوبو Reno 8 T 5G

Oppo Reno 8 T 5G
Oppo Reno 8 T 5G

بدأت مواقع التجارة الإلكترونية في تقديم عروض مغرية على الهواتف الذكية بمناسبة موسم الأعياد، وبيعها بأسعار مخفضة كي يحصل العملاء على فرصة لشراء الهاتف الذي يرغبون في شرائه مقابل خصم كبير.

ولحسن الحظ، حصل أحدث هواتف أوبو، والذي ينطلق تحت اسم Oppo Reno 8 T 5G في كل من مصر والسعودية والإمارات، على عروض مذهلة على أحد مواقع التجارة الإلكترونية على الويب.

 

 

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خصم كبير على تحفة أوبو Reno 8 T 5G

ويتوفر الهاتف الذكي المتميز Oppo Reno 8 T 5G من أوبو، مع تخفيضات هائلة بمناسبة العيد، حيث يباع بسعر أقل من سعره الأصلي على موقع للبيع أونلاين، ويقدم الموقع خصما يصل إلى 11% عن السعر الأساسي للهاتف.

خصم كبيرعلى تحفة أوبو Reno 8 T 5G

ويتوفر هاتف جوال أوبو رينو 8T 5G، بسعة 8 جيجابايت رام وذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت، باللون الذهبي في الإمارات العربية المتحدة، مقابل سعر 1340 درهما إماراتيا، بدلا من 1499 درهما إماراتيا.

وبالنسبة لمواصفات الهاتف، يتميز جوال أوبو Oppo Reno 8 T 5G، بشاشة منحنية من نوع OLED، يبلغ قياسها 6.7 بوصة، بدقة FullHD + تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز ومحمية بطبقة حماية زجاجية من نوع "Asahi Glass AGC DT-Star2".

ويتمتع هاتف أوبو Oppo Reno 8 T 5G، مع كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل، إلى جانب مستشعرين بدقة 2 ميجابكسل، أحدهما مخصص للصور الماكرو والآخر لبيانات العمق، ولصور السيلفي ومكالمات الفيديو، يضم الهاتف مستشعرا بدقة 32 ميجابكسل.

ويعمل هاتف أوبو Oppo Reno 8 T 5G، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 695، والمطور من قبل شركة كوالكوم الأمريكية، بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعتها 8 جيجابايت، ويعمل الهاتف على نظام تشغيل أندرويد 13 مباشرة من العلبة مع واجهة "أوبو" التقليدية من إصدار ColorOS 13.

ويحتوي هاتف Reno 8 T 5G، على بطارية تبلغ سعتها 4800 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع وفقا لمعيار SuperVOOC بقدرة 67 وات، والتي يمكنها شحن الهاتف بالكامل في غصون 44 دقيقة.

ويتميز هاتف أوبو Reno 8 T 5G، بماسح ضوئي لبصمة الإصبع مدمج في الشاشة، ومنفذ شحن من نوع USB Type-C، ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملميتر، ودعم تقنية الدفع الإلكتروني "NFC"، واتصال "Bluetooth v5.1".

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