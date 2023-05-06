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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الموجة 21 .. إزالة 73 حالة تعد على مساحة 5543 م أملاك دولة بالجيزة

ازالة تعديات
ازالة تعديات

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال تنفيذ حملات الموجه الـ ٢١ لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية واملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون في استرداد اراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات علي الاراضي الزراعية . 


وأوضح اللواء أحمد راشد أن الأجهزة التنفيذية بالمراكز والمدن وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة لعدد ٧٣ حالة تعدي بمساحه ٥٥٤٣م علي أراضي املاك الدولة ولاية الري بمناطق ابو غالب والرياح البحيري وقري نكلا ووردان وبني سلامه بمركز ومدينة منشأة القناطر مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 


أكد اللواء أحمد راشد أن المحافظة مستمرة في تنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزاله تلك التعديات وفرض هيبه الدولة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع المتابعة  والمرور الدوري علي الحالات التي تم إزالتها لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى .

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