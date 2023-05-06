عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يشيد بطالبات التربية النوعية لتزيينهن جدران المصالح الحكومية.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالأعمال الفنية والرسومات والجداريات، لطالبات التربية النوعية على جدران المدارس والمعاهد الأزهرية والمصالح الحكومية، وخاصة الأسوار المواجهة للمحافظة، وعلى جدران مستشفى الصدر، الذي يشهد أعمال تجديد.

محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود.. صور

وقعت عليه العارضة.. «يحيى» فقد حياته أثناء لعب الكرة بكفر الشيخ| القصة الكاملة

جاء ذلك خلال جولة محافظ كفر الشيح، ودعمه للعمل الذي تقمن بها طالبات كلية التربية النوعية فى رسم رسومات ذات طابع إسلامى، ومعبر عن البيئة والمهن التى تتميز بها محافظة كفر الشيخ، موجهاً الشكر للدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتورة أمانى شاكر، عميد الكلية، وهيئة التدريس والطلاب وطالبات الفرقة الرابعة.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الطالبات حولن الأسوار لجدران ناطقة بالعديد من الرسومات والجداريات المتميزة، مؤكدًا أن الطالبات وجدن الدعم والإشادة من أهالى المحافظة على إبداعهن.

وأكدت الدكتورة أمانى شاكر، عميد كلية التربية النوعية بكفر الشيخ، أن الطالبات تشاركن فى تزيين أسوار المصالح الحكومية، من مدارس وغيرهم، من خلال مشروعات التخرج للفرقة الرابعة بالكلية، وفق البروتوكول بين الجامعة بتوجيهات الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس الجامعة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، موجهة الشكر لمحافظ كفر الشيخ، لتوفيره الخامات للطالبات لتبدعن فى جداريات والتعبير عن الحضارة والبيئة، ورسومات ذات طابع إسلامي.

وقالت الدكتورة داليا مداح، أستاذ النحت بكلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ، إنها فرصة كبيرة للتعبير الطلاب والطالبات عما تعلموه طوال الأربع سنوات للمشاركة فى تزيين مدينتهم ومدن المحافظة، وهذه هى المرحلة الثانية، وهناك مراحل متعددة لاستخدام كافة الوسائل لتزيين الجدران والأشجار.

وقالت الدكتورة داليا السيد، أستاذ التربية الفنية بكلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ، إن الطلاب عبروا من خلال مشروعات التخرج برسومات متعددة على الأشجار سواء بالشوارع، وجدران المصالح الحكومية، بدعم رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة وعميدة كلية التربية النوعية.

IMG-20230506-WA0125
IMG-20230506-WA0125
IMG-20230506-WA0124
IMG-20230506-WA0124
IMG-20230506-WA0122
IMG-20230506-WA0122
IMG-20230506-WA0123
IMG-20230506-WA0123
IMG-20230506-WA0121
IMG-20230506-WA0121
IMG-20230506-WA0120
IMG-20230506-WA0120
IMG-20230506-WA0119
IMG-20230506-WA0119
الدكتور عبدالرازق دسوقي اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ رئيس جامعة كفر الشيخ طالبات التربية النوعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

‏والله بتهزروا.. إبراهيم سعيد يعلق على ركلة جزاء الأهلي في لقاء السوبر

إقالة حسام حسن من المصري

"يارب اللي فيا يجي فيكم".. إمام عاشور يوجه رسالة حادة عبر تويتر

السعودية .. بيان عاجل من وزارة الداخلية بشأن الوافدين

كاف يفرض عقوبة قاسية على الرجاء المغربي بسبب الأهلي.. تفاصيل

رخصت 22 جنيهًا.. مفاجأة فى أسعار كرتونة البيض اليوم السبت

منتظر رأيكم .. خالد الغندور يثير الجدل بشأن تحكيم مباراة السوبر

جمال علام: لم تتم إحالة أي لاعب من الأهلي للانضباط

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود.. صور

توريد 66 ألفاً و806 أطنان قمح لصوامع وشون كفر الشيخ.. صور

وقعت عليه العارضة.. «يحيى» فقد حياته أثناء لعب الكرة بكفر الشيخ| القصة الكاملة

غداً.. «أوقاف كفر الشيخ» تفتتح فعاليات الأسبوع الثقافي بمسجد روينة

20 دقيقة تنقذ حياة.. «صحة كفر الشيخ» تطلق حملة للتبرع بالدم بقرية جماجمون

كفر الشيخ.. جهود يومية مكثفة لعمال النظافة في شوارع وميادين بيلا

شباب كفر الشيخ تدعو جميع الأعمار للمشاركة بفعاليات تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية

تكريم مفوض عام جمعية الكشافة الجوية المصرية بكفر الشيخ.. صور

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يكشف حقيقة إحالة الشناوي ومعلول إلى لجنة الانضباط بعد السوبر

بحضور محمود الخطيب.. تشييع جنازة نجم الأهلي السابق هاني مصطفى

ثنائي الشباب يشاركان فى تدريب الزمالك استعدادا لمواجهة بروكسي بـ الكأس

داني كلوز يزور الأقصر وأسوان في رحلة نيلية.. تفاصيل

ازاي تشتري مرسيدس بربع الثمن .. أعرف الطريقة| صور

إصابة جديدة .. نجم الترجي يغيب عن مواجهة الأهلي رسميًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة|هذه الأطعمة تهدد حياتك وتصيبك بتسمم غذائي.. كيفية الوقاية

صورة لـ زوجة حسن شاكوش قبل الشهرة| شاهد

3 طرق غير متوقعة| كيف تتخلص ربة المنزل من الزيت بطريقة آمنة؟

كيت ميدلتون تستحضر روح الأميرة ديانا في حفل التتويج| صور

فيديو

رقم قياسي.. مشتريات المصريين من الذهب في 3 شهور تتجاوز التوقعات |فيديو

كفيف ويستمع للمباراة.. قصة الشيخ أحمد إبراهيم حسن في مدرجات الأهلى

خيبة أمل واحباط.. توقعات مخيفة لـ المنجم نوستراداموس حول مصير الملك تشارلز

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم .. واستقرار الدولار.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: النازيون الجدد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ