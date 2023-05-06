محافظ كفر الشيخ يشيد بطالبات التربية النوعية لتزيينهن جدران المصالح الحكومية.. صور

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالأعمال الفنية والرسومات والجداريات، لطالبات التربية النوعية على جدران المدارس والمعاهد الأزهرية والمصالح الحكومية، وخاصة الأسوار المواجهة للمحافظة، وعلى جدران مستشفى الصدر، الذي يشهد أعمال تجديد.

جاء ذلك خلال جولة محافظ كفر الشيح، ودعمه للعمل الذي تقمن بها طالبات كلية التربية النوعية فى رسم رسومات ذات طابع إسلامى، ومعبر عن البيئة والمهن التى تتميز بها محافظة كفر الشيخ، موجهاً الشكر للدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتورة أمانى شاكر، عميد الكلية، وهيئة التدريس والطلاب وطالبات الفرقة الرابعة.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الطالبات حولن الأسوار لجدران ناطقة بالعديد من الرسومات والجداريات المتميزة، مؤكدًا أن الطالبات وجدن الدعم والإشادة من أهالى المحافظة على إبداعهن.

وأكدت الدكتورة أمانى شاكر، عميد كلية التربية النوعية بكفر الشيخ، أن الطالبات تشاركن فى تزيين أسوار المصالح الحكومية، من مدارس وغيرهم، من خلال مشروعات التخرج للفرقة الرابعة بالكلية، وفق البروتوكول بين الجامعة بتوجيهات الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس الجامعة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، موجهة الشكر لمحافظ كفر الشيخ، لتوفيره الخامات للطالبات لتبدعن فى جداريات والتعبير عن الحضارة والبيئة، ورسومات ذات طابع إسلامي.

وقالت الدكتورة داليا مداح، أستاذ النحت بكلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ، إنها فرصة كبيرة للتعبير الطلاب والطالبات عما تعلموه طوال الأربع سنوات للمشاركة فى تزيين مدينتهم ومدن المحافظة، وهذه هى المرحلة الثانية، وهناك مراحل متعددة لاستخدام كافة الوسائل لتزيين الجدران والأشجار.

وقالت الدكتورة داليا السيد، أستاذ التربية الفنية بكلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ، إن الطلاب عبروا من خلال مشروعات التخرج برسومات متعددة على الأشجار سواء بالشوارع، وجدران المصالح الحكومية، بدعم رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة وعميدة كلية التربية النوعية.

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