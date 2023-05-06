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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وقعت عليه العارضة.. «يحيى» فقد حياته أثناء لعب الكرة بكفر الشيخ| القصة الكاملة

الطفل يحيي ضحية العارضة
الطفل يحيي ضحية العارضة

شهدت مدينة دسوق بمحافطة كفر الشيخ، حالة من الحزن الشديد والصدمة الكبيرة لوفاة الطفل يحيى حمدي، البالغ من العمر 8 سنوات، إثر سقوط عارضة المرمى عليه أثناء لعبه كرة القدم مع زملائه وأصدقائه بأحد الحدائق في مدينة دسوق، وذلك عقب إجراء عدة عمليات جراحية.

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ومن جانبه، كشف حمدي السعيد، والد الطفل يحيى، التفاصيل الكاملة للواقعة لـ «صدى البلد»، قائلاً: «كنت موجود في بيتي يوم الجمعة 17 مارس، لقيت الباب بيخبط وواحد لقيته شايل ابني في إيده زي الكفن كده، بيقولي ابنك يحيي وقعت عليه العارضة وهو بيلعب في الحديقة .. كنت مفزوع جداً.. دخلته الحمام.. لقيت ابني بيرجع دم».

وتابع: «كنت راجع من الإسكندرية لأني كنت تعبان وبتعالج هناك .. طلبت أمه قلت لها تعالى يحيي وقعت عليه العارضة.. المهم خدنا يحيي وراح المستشفى.. كنت مفكر الموضوع بسيط لقيت الموضوع كبير.. والدكاترة في دسوق جهزوا ابني للعمليات وأجرى جراحة في مستشفى دسوق وحالته ازدادت سوءاً وبعد كده تم نقله إلى الإسكندرية ».

وواصل الأب المكلوم حديثه بنبرة حزينة لفراق فلذة كبده: «يحيي أجرى 4 عمليات جراحية في الإسكندرية.. ومات بعدها»، موضحاً أن سبب الوفاة صدمة تسممية أدت إلى توقف عضلة القلب والجهاز التنفسي وكان يحيي قبل الوفاة اللي كانت 22 أبريل بحوالي 5 أيام كان على جهاز التنفس الصناعي.

وطالب والد الطفل يحيي حمدي، ضحية العارضة، كما يطلقون عليه في مدينة دسوق، حق نجله بالقانون ومحاسبة المقصرين، وذلك بعد أن تقدم ببلاغ لقسم الشرطة ضد إدارة الحديقة التي حدثت بها الواقعة، حمل رقم 876 لسنة 2023م، إداري قسم شرطة دسوق، وأخطرت به جهات التحقيق التي قامت بفتح تحقيق عاجل في هذه الواقعة المأساوية.

 

محافطة كفر الشيخ مدينة دسوق يحيي وفاه شاب دسوق كرة القدم

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