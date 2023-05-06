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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انطلاق مهرجان جمعية الفيلم بحضور حسين فهمى وخالد عبد الجليل

حسين فهمى
حسين فهمى

تنطلق مساء اليوم فعاليات الدورة الـ49 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية، والتي ستستمر حتى 13 من مايو بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، علي أن يقام حفل الخاتم يوم 20 مايو القادم. 

 

ويقوم دكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما والفنان حسين فهمي ضيف شرف الدورة بتسليم شهادات لمخرجي ومنتجي الافلام التي حصلت على أعلى الأصوات في الاستفتاء العام لمهرجان جمعية الفيلم خلال 2022 وشارك فيه نقاد وصحفيين وأعضاء جمعية الفيلم بتسليم مخرجي الأفلام ومنتجيها تلك الشهادات.

وتبدأ فعاليات الدورة بكلمة من مدير التصوير السينمائي محمود عبد السميع رئيس المهرجان، وعمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية ومسعد فودة نقيب المهن السينمائية ولجنة تحكيم مهرجان جمعية الفيلم برئاسة السيناريست إبراهيم الموجي وبعضوية كل من الناقد السينمائي وليد سيف رئيس قسم السينما بالمعهد العالي للنقد الفني، والناقدة السينمائية ماجدة موريس، والناقدة أمل الجمل، والمخرج عادل الأعصر، والمخرج محمد ياسين، والمنتج هشام سليمان، وعدد من صناع السينما والشخصيات العامة، ويقدم الحفل الإعلامية دينا يحي.

ويعقب مراسم الافتتاح عرض فيلم " الجريمة" ندوة بحضور صناع الفيلم تديرها الكاتبة الصحفية باكينام قطامش. 

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وكانت إدارة المهرجان قد أعلنت أن الاستفتاء العام الذي يشارك فيه أعضاء الجمعية والنقاد والصحفيين وعدد من السينمائيين، لاختيار الأفضل من الأعمال التي عرضت خلال عام 2022 اختيار 8 أفلام من التي عرضت بدور العرض والمنصات الرقمية وهي وفقا لموعد عرضها "الجريمة" للمخرج شريف عرفة، و"من أجل زيكو" للمخرج بيتر ميمي، و"ليلة قمر 14" للمخرج هادي الباجوري، والعنكبوت" للمخرج احمد نادر جلال، و"كيرة والجن" للمخرج مروان حامد، وهي الأفلام التي ستشاهدها لجنة التحكيم، وتتنافس علي جوائز هذه الدورة، بينما سيعرض بالمهرجان خارج التحكيم كل من "حامل اللقب" للمخرج هشام فتحي، و"تسليم أهالي" للمخرج خالد الحلفاوي، و"فضل ونعمة" للمخرج رامي إمام. 

المهرجان يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية ودار الاوبرا المصرية ونقابة المهن السينمائية والمركز القومي للسينما، ويعد أحد أقدم وأهم مهرجانات السينما المصرية، ويعتبر واحد من أهم المهرجانات المحلية المصرية حيث يقوم بالتحكيم فيه نخبة من صناع السينما، ويستند إلى القيمة الفنية للأفلام المشاركة، يقوم اعضاء الجمعية باختيار الأفلام التي تشارك فيه من بين الافلام المعروضة خلال العام السابق من عقد المهرجان، ويكون اختيار أفضل الأفلام عن طريق تصويت أعضاء الجمعية على أكثر 7 أفلام جيدة عرضت على مدار العام كاملا، وهو المهرجان الوحيد، الذي أقيم بانتظام على مدار سنوات طويلة، ولم يتوقف منذ افتتاحه وتأسيسه من قبل جمعية الفيلم، على أيدى نقاد وصناع السينما ومجلس إدارة الجمعية سواء الحالية أومنذ بداية إقامته.

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