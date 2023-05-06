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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

60 مشاركا من 4 دول في رحلة بالدراجات النارية إلى جنوب سيناء.. صور

رحلة حلوة يا بلدى
رحلة حلوة يا بلدى

تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى وبالتنسيق مع الاتحاد المصرى للدراجات النارية، يُنظم "نادي هوكس مصر" تحت شعار "حلوة يا بلدى" رحلة بالدراجات النارية إلى محافظة جنوب سيناء، خلال الفترة من 4 وحتى 8 مايو الجاري.

ويشارك بالرحلة (60) مشاركا من دول ألمانيا وأرمينيا واليونان ومصر، يتم خلالها المرور بمدن دهب وطابا وشرم الشيخ ثم العودة لمدينة القاهرة.

و أوضحت  إيمان عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن رعاية الهيئة لهذه الرحلة تأتي في إطار  الترويج للمدن السياحية المصرية حيث ستمر الرحلة بعدد من هذه المدن مما يساهم في إبراز المقومات السياحية التي تتمتع بها.

وتعد هذه هى المرة الثانية التي تقوم فيها الهيئة برعاية  رحلة بالدراجات النارية إلى محافظة جنوب سيناء تحت شعار "حلوة يا بلدي"، حيث قامت الهيئة برعاية عدد من الرحلات تحت هذا الشعار منذ عام 2019 إلى محافظات الأقصر وأسوان والبحر الأحمر  وجنوب سيناء.
 

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IMG-20230506-WA0014
IMG-20230506-WA0015
IMG-20230506-WA0015
حلوة يا بلدي نادي هوكس مصر جنوب سيناء الاتحاد المصري للدراجات الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي السياحة والاثار

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