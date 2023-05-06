تعرف على موعد افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة.. خالد عباس يوضح

أكد خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن الشركة تنشئ مجموعة متخصصة في إدارة المرافق لأن هدف الشركة تقديم خدمة متميزة للمواطنين المقيمين، ويتم تفعيل معادلة لشركات المرافق سواء للمياه او الكهرباء ولكل الخدمات حتي تقدم الخدمة، وأيضا يتم ضخ استثمارات اخري والتي تتكلف حجمها إلى ما يقرب من 30 مليار جنيه السنة القادمة، كمشروعات الجراشات المتعددة الطوابق .

وأكد " عباس " خلال لقائه ببرنامج " تعمير " المذاع على فضائية " الأون تي في" أن الشركة تدخل في شراكات مع بعض الشركات الأجنبية، لإدراة البنية الذكية نفسها وتطوير أنظمة الخدمات حتي يتم دخول عائد متميز للشركة، وأنها مسئولة عن تكلفة كل مصروفات الصيانة، وهي أرقام كبيرة باهظة.



وأضاف رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن الشركة تسعي للدخول في مشروعات تخصها كالمشروعات الاستثمارية لتحقيق عوائد أستثمارية، حتي يكون لدي الشركة القدرة على الإنفاق لكل هذا الحجم بالتكلفة الكبيرة، وأيضا وضع مبالغ متميزة للصيانة والتشغيل، لأن الشركة لا تأخذ أي دعم من الدولة، لذلك فهي مسئولة عن أى أعمال للدولة.

وأوضح، أن الشركة تدرس الفترة المقبلة بما يسمي المشروعات الترفيهية، لأن كل المقيمين فيها يحتاجون إلى أماكن للتنزه والترفية، وفى الفترة القادمة سوف تكون العاصمة مليئة بكل الخدمات بجميع أنواعها، منوها إلى قرب افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة وان هذا الحدث يتم التجهيز له، لكي يواكب ضخامة وأهميه العاصمة، ومن المحتمل أن يكون حفل أفتتاح العاصمة الإدارية فى النصف الثاني من السنة.