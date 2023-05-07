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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: سنناقش موازنة وزارة الصحة وعددا من طلبات الإحاطة فى الاجتماعات القادمة

النائبة ايرين سعيد
النائبة ايرين سعيد ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان

قالت النائبة ايرين سعيد ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن لجنة الصحة بالبرلمان ستناقش خلال اجتماعاتها المقبلة موازنة وزارة الصحة فى كل محافظة وقطاع ، بجانب عدد من طلبات الإحاطة.

وأشارت سعيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مناقشة موازنة وزارة الصحة ستأخذ وقتا طويلا ، ومن المقرر أن ننتهي من مناقشتها قبل نهاية شهر يونيو المقبل.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الثلاثاء المقبل 9 مايو الجاري.

 وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال الجلسة اليوم، أن خطب الجمعة تتناول كافة الموضوعات والقضايا سواء الدينية أو الاجتماعية والإنسانية وغيرها. 

وقال: فيما يتعلق بموضوعات خطبة الجمعة، تركت لدى أمانة المجلس موضوعات خطب الجمعة لمدة عام، موضوعات متنوعة تعالج الجوانب الإيمانية والمجتمعية، مثل أهمية الاستثمار فى حياتنا، التاجر الأمين، ومن خطب شهر شوال الحالى، الأولى عن حق الرحم وصلة الأرحام، قضية اجتماعية يحتاج إليها أهل القرى والمدن، والجمعة الثانية عن حق العمل بمناسبة عيد العمال، وأهمية العمل وإتقانه، موضوع يتصل بالاقتصاد، والجمعة القادمة تتعلق بموضوع الحفاظ على الأوطان، تليها أسماء الله الحسنى، سنن الله الكونية فى القران الكريم، وغيرها.

 وأشار إلى أن هناك برامج ودورات تأهيلية وتدريبية للأئمة والخطباء والوعاظ مستمرة ولا تنقطع، وهناك دورة ستعقد الأسبوع القادم خاصة بأئمة شمال سيناء، وأعلنا عن 3400 منحة ماجستير مجانية، هناك جهود غير مسبوقة فى عملية التدريب والتأهيل غير المسبوق، وهناك دورة التميز العلمى بالشراكة بين الأزهر والأوقاف.

لجنة الصحة بالبرلمان موازنة وزارة الصحة طلبات الإحاطة رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى

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