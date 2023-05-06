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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد فريد يحيي حفلا غنائيا في دبي .. الجمعة

فريد
فريد

يستعد الفنان أحمد فريد، لإحياء حفل غنائي في دبي، بعد النجاح الكبير الذي حققه بأغنية “بأمارة مين”.

وطرح فريد، مؤخراً أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “يقال عنك"، كما طرح أغنية “نفس النهايات”.

يذكر أنه علق المطرب أحمد فريد على نجاح أغنيته “بأمارة مين”، قائلا إنه يغني منذ صغره مثل اي شاب لديه موهبة ويحب الغناء.

بعد نجاح "بأمارة مين" .. فريد يستعد لطرح "يقال عنك"

لإرضاء الفرعون الصغير..ياسمين عز تغيير كلمات أغنية «لو جاي في رجوع انساني»|فيديو

وأضاف “أحمد فريد” خلال حواره التليفزيونى فى برنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة” الفضائية، أنه اتجه للغناء داخل دار الاوبرا المصرية وقام بالغناء بداخلها لمدة 6 سنوات منذ كان سنه 19 عاما وحتي أصبح يبلغ 25 عاما.

وتابع المطرب أحمد فريد أنه خلال فترة غنائه داخل دار الاوبرا المصرية قام بالغناء فى جميع المناسبات المهة، مشيرا الى انه قام بالغناء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفلة مؤتمر الشباب.

وكانت الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج «كلام الناس»، المذاع علي قناة «mbc مصر»، قد قامت بتغيير كلمات أغنية المطرب أحمد فريد «لو جاي في رجوع انساني»، موضحة أنه في وجودها لا يصح أن تقول حبيبة لحبيبها "انساني"، لأن مثل هذا الكلام يصيبها بالضيق.

وقالت ياسمين عز، خلال برنامج «كلام الناس» إنها جلست تحضر للأغنية في شكلها الجديد، حيث غيرت من بعض كلماتها؛ لإرضاء الرجال "الفرعون الصغير الكبير" حسب وصفها.

وكشفت ياسمين عز عن مفاجأة لضيف برنامجها المطرب فريد، الذي أعدت له ورقة تحتوي على الكلمات الجديدة للأغنية؛ لإرضاء الفرعون الصغير الكبير، موضحة أنه بذلك يكون هناك نسختين للأغنية نسخة للناس اللي مش عايزين يرجعوا.

فريد احمد فريد الفنان أحمد فريد بأمارة مين يقال عنك الحياه اليوم

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