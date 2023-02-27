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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ياسمين عز على الهواء: افرحوا يا رجال يلا وهيصوا رمضان اهو نور فوانيسه

ياسمين عز
ياسمين عز

تساءلت الإعلامية ياسمين عز،  خلال برنامجها «كلام الناس» المذاع عبر فضائية «mbc masr»، لماذا اغنية شهر رمضان المعروفة بتقول «افرحوا يا بنات يلا وهيصوا .. رمضان اهو نور فوانيسه ومش بتقول افرحوا يا ولاد او يا رجال».

وقالت «ياسمين عز» انه سؤال توارد الي خاطرها وفكرها دائما مع قدوم شهر رمضان معلقة: «ده حتة أحلى ولو تلاحظ حرف الراء مشترك في كلمة افرحوا ورجال، إنما أفرحوا يا بنات مش لايقه على بعض».

 وأضافت «ياسمين عز» أنها ظلت تفكر في هذا الأمر خاصة مع اقتراب شهر رمضان ومن وجهة نظرها أن الكاتب إذا كان كتب الأغنية افرحوا يا رجال يلا وهيصوا كانت الناس هتندهش لأن الرجل دائما فرحان سعيد مبتسم.

 

الرجل يدخل الفرحة علي قلوب الناس

وأشارت ياسمين عز، إلى ان من الطبيعي بالفعل إنك متقولش لكائن جميل يدخل دائما الفرحة علي قلوب الناس افرح لأنه بـ يدخل الفرحة علي قلوب الناس والكاتب قال افرحوا يا بنات يلا وهيصوا علشان عارف الناس مبيفرحوش بـ الساهل وان هناك بوز ليس له سبب علمي او ادبي و إن الكاتب أراد لهن أن يفرحن معلقة : “افرحي بقي والنبي رمضان جه افرحي بقي".

ياسمين عز شهر رمضان mbc masr رمضان الرجل

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