خاف من الموعد والطقس.. ماذا قال الملك تشارلز لزوجته أثناء تتويجهما؟

سيُدرج تتويج تشارلز الثالث ملكًا على المملكة المتحدة اليوم في التاريخ، لذا فلا عجب أن يكون لديه بعض العصبية والتوتر حول سير مراسم الاحتفال اليوم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمواعيد.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كشف قارئ شفاه ما كان يتحدث عنه الملك تشارلز (74 عامًا)، والملكة كاميلا (75 عامًا)، عندما كان لديهما لحظات قصيرة للتحدث مع بعضهما البعض في هذا الحدث الفخم في كنيسة وستمنستر أبي في لندن اليوم.

وشوهد الزوجان لأول مرة وهما يغادران قصر باكنجهام للمناسبة في عربة اليوبيل الماسي، التي جعلت للاحتفال بالذكرى الستين لتولي الملكة إليزابيث الثانية العرش في عام 2012.

وبدا أن الملك يقول لزوجته: "انظري إلى ذلك" وهو يعلق على الطقس الممطر. ثم أشار إلى حشود الجماهير التي تلوح لهم في رحلتهم وقال: "رائع ... رائع".

وأضاف الملك عندما مروا بالقرب من ميدان ترافالجار: "يبدو الأمر رائعًا"، لترد الملكة "جميل جدًا".

وعند دخول وستمنستر أبي، ظل تشارلز وكاميلا صامتين إلى حد كبير - باستثناء بعض التبادلات القصيرة.

وفي مكان آخر، بدا أن الملك يعترف بأنه كان "قلقًا بشأن الوقت" بعد الانتظار داخل العربة، قائلاً: "أعني أنه مضى وقت أطول هذه المرة".

وأصبح تشارلز الحاكم الأربعين الذي يتوج في وستمنستر أبي، في حفل يعود تاريخه إلى وليام الفاتح في عام 1066، عندما وضع رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي تاج القديس إدوارد على رأسه.