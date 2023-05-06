اقتصاد الإمارات| جمارك دبي تستعرض تجربتها في الابتكار لوفد من" إمداد"

استعرضت جمارك دبي تجربتها الرائدة في الابتكار لوفد من مجموعة "إمداد" المملوكة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، مع التأكيد على أهمية ثقافة الابتكار في جمارك دبي ودوره في تحسين القدرات التشغيلية للعمليات التجارية وتسريع حركة المسافرين بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية .

وأكد أحمد عبد السلام كاظم مدير أول إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في جمارك دبي، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية “ وام”، خلال استقبال وفد "إمداد" بمقر الدائرة؛ على هدف جمارك دبي لخلق تجربة مبتكرة تحقق الريادة في العمل الجمركي وتعزز من تطور الخدمات الحكومية وفق رؤية القيادة الرشيدة، بما ينعكس إيجاباً على تدفق الاستثمارات الخارجية في القطاع التجاري وزيادة قيمة التجارة الخارجية لدبي.

وأشار "كاظم"، إلى أن جهود جمارك دبي في تطوير الابتكارات الجديدة تكتسب أهمية مضاعفة في السنوات الأخيرة لمواكبة الطفرات المتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد الوطني والانطلاقة القوية التي حققها في كافة القطاعات بعد جائحة كورونا.

وتأتي الورشة التي نظمتها إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي وإدارة ابتكار الخدمات، بالتعاون مع إدارة الشؤون الإدارية في جمارك دبي، في إطار خطة الدائرة لنشر ثقافة الابتكار للمؤسسات والهيئات والشركات في دولة الإمارات.

واستعرض خالد الزرعوني اخصائي ابتكار، استراتيجية الدائرة القائمة على الابتكار، للمساهمة في تعزيز ثقافة الابتكار في جمارك دبي وآلية التحفيز من أجل المشاركة في الجوائز المحلية والعالمية، فضلاً عن الأدوات المستخدمة في توليد الأفكار كجلسات العصف الذهني ومونديال الابتكار ومنتدى استشراف المستقبل والذي عقد بالتزامن مع شهر الامارات للابتكار فبراير الماضي، وساهم في تعزيز الكفاءة وتحسين الخدمات، لتطوير الأداء وإيجاد حلول سريعة وفعالة للتحديات.

وعرضت إدارة ابتكار الخدمات أهم الإجراءات والخدمات الذكية في عملية "التحول الرقمي" التي تم تطويرها في جمارك دبي، حيث قدموا للوفد شرحاً حول استخدام الحلول الذكية التي تم تصميمها وتطويرها، بالإضافة إلى عرض أبرز تكنولوجيا بلوك تشين والذكاء الاصطناعي الحالي والمستقبلي، وآلية ربط الوحدات التنظيمية بمنظومة الابتكار، ومنها النسخة الحديثة لطاولة التفتيش الذكية وطائرة الردع الذكية والدلافين الجمركية والافصاح المبكر.

