الذهب يتراجع 5 جنيهات في الجرام .. والشعبة تبحث تحصيل عوائد من السبائك

شعبة الذهب بالصناعة :

ندرس مقترح فرض رسوم على السبائك

الذهب يتراجع 5 جنيهات في نهاية تعاملات اليوم

الذهب يخسر 2.5 دولار في المعاملات الفورية



واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها مع نهاية تعاملات اليوم السبت بمقدار 5 جنيهات على الأقل بمختلف الأعيرة والمشغولات الذهبية مقارنة بأمس الجمعة في محلات الصاغة.



وسجل سعر الجرام من عيار 24 نحو 2949 جنيه للبيع و 2971 جنيه للشراء

ووصل سعر الجرام من عيار 21 نحو 2580 جنيه للبيع و 2600 جنيه للشراء



وبلغ سعر الجرام من عيار 18 نحو 2211 جنيه للبيع و2229 جنيه للشراء.



ووصل سعر الجرام من عيار 14 نحو 1720 جنيه للبيع و 1733 جنيه للشراء



وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 20.64 ألف جنيه للبيع و 20.8 ألف جنيه للشراء.



ووصل سعر أوقية الذهب نحو 91.701 ألف جنيه للبيع و 92.411 ألف جنيه للشراء.



بلغ سعر كيلو الذهب نحو 2.95 مليون جنيه للبيع و 2.971 مليون جنيه للشراء.

الذهب في البورصات العالمية

وانخفضت أسعار الذهب لليوم الثاني على التوالي ولكن بنسب هبوط معتدلة، وذلك بعد تسجيل أعلى مستوى في 6 أسابيع مطلع هذا الأسبوع، حيث أدت القراءة المختلطة للتضخم الأمريكي إلى خلق حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية بشأن موقف البنك الفيدرالي بشأن سياسته النقدية، بحسب جولد بيليون، وسجلت أسعار الذهب الفورية انخفاض اليوم بنسبة 0.4% لتتداول عند المستوى 1895.95 دولار للأونصة وقت كتابة التقرير، يأتي هذا بعد انخفاض آخر يوم أمس من أعلى مستوى تم تسجيله في 6 أسابيع عند 1914.51 دولار للأونصة.

وتفاءل المتداولين في أسواق الذهب بعد اختراق المستوى 1900 دولار للأونصة، ولكن أسعار الذهب سرعان ما عادت إلى الهبوط للتداول اليوم تحت المستوى المذكور، حيث رأى البعض أن اغلاق تداولات الأسبوع فوق هذا المستوى من شأنه أن يدعم ارتفاع الأسعار خلال الفترة القادمة بشكل كبير.

من جهة أخرى، شهد الدولار تعافي محدود اليوم بعد انخفاض استمر لخمس جلسات متتالية ليسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية ارتفاع بنسبة 0.3%، وذلك في ظل عدم اليقين الذي يسيطر على الأسواق بعد بيانات التضخم المتضاربة .

مؤشر أسعار المستهلكين السنوي الأمريكي عن شهر فبراير سجل ارتفاع بنسبة 6% ليوافق التوقعات ليظل بعيداً عن مستهدف البنك الفيدرالي للتضخم عند 2% بينما كانت القراءة السابقة مرتفعة بنسبة 6.4%، بينما ارتفع المؤشر الشهري لأسعار المستهلكين الأساسي الذي يستثنى السلع المتذبذبة في أسعارها بنسبة 0.5% بأعلى من التوقعات والقراءة السابقة بنسبة 0.4%.



وعلي سياق متصل اعلن ايهاب واصف رئيس شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة باتحاد الصناعات عن ان الشعبة تدرس التقدم بمقترح للجهات المعنية بالمعدن الاصفر خاص بفرض رسوم على السبائك من وزن 1 جرام وحتى وزن 100 جرام، بهدف رفع تكلفة السبائك من أجل حتى يتجة المستهلكين للمشغولات الذهبية ويحدث لها رواج



واضاف واصف فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" ان السوق يعانى من ركود فى عملية شراء المشغولات الذهبية بسبب زيادة الاسعار فى حين هناك اقبال على السبائك والتى تستخدم كملاذ امن بدلا من السيولة.



ولفت الى إن صناعة المشغولات الذهبية كثيفة العمالة، الامر الذى يؤثر سلبا فى حال تراجع المبيعات بشكل كبير على استمرار هذة العماله



ونوه الى ان حجم التراجع في المبيعات للمشغولات الذعبية سجل نحو 80٪ ، لافتا الى ان فرض رسوم على السبائك سيؤدى الى عودة حركة السوق للمشغولات الذهبية.



وأوضح ان زيادة الاسعار بسبب ارتفاع الطلب عن المعروض، حيث ان السوق المصرى لا يقوم باستيراد خامات الذهب من الخارج، علاوة على زيادة الاقبال على الشراء كبديل للسيوله

وعلي سياق متصل تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وخسرت أكثر من 2.5 دولار في المعاملات الفورية.

وبحلول الساعة 09:31 صباحاً بتوقيت الإمارات، هبط المعدن الأصفر بنسبة 0.12 في المائة أو ما يعادل 2.51 دولار ليصل إلى 2048.07 دولار للأونصة.

وانخفضت عقود الذهب تسليم يونيو 2023 بنسبة 0.01 في المائة أو ما يعادل 0.05 دولار ليصل إلى 2055.65 دولار للأونصة.

