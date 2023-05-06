عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

الذهب يتراجع 5 جنيهات في الجرام .. والشعبة تبحث تحصيل عوائد من السبائك

الذهب
الذهب

شعبة الذهب بالصناعة :

 ندرس مقترح فرض رسوم على السبائك 
الذهب يتراجع 5 جنيهات في نهاية تعاملات اليوم
الذهب يخسر 2.5 دولار في المعاملات الفورية


واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها مع نهاية تعاملات اليوم السبت بمقدار 5 جنيهات على الأقل بمختلف الأعيرة والمشغولات الذهبية مقارنة بأمس الجمعة في محلات الصاغة.
 

وسجل سعر الجرام من عيار 24 نحو 2949 جنيه للبيع و 2971 جنيه للشراء 

إقبال على شراء سبائك الذهب..اعرف سعر الجرام عيار 21

تراجع كبير في سعر الذهب عالميا

ووصل سعر الجرام من عيار 21 نحو 2580 جنيه للبيع و 2600 جنيه للشراء


وبلغ سعر الجرام من عيار 18 نحو 2211 جنيه للبيع و2229 جنيه للشراء.


ووصل سعر الجرام من عيار 14 نحو 1720 جنيه للبيع و 1733 جنيه للشراء


وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 20.64 ألف جنيه للبيع و 20.8 ألف جنيه للشراء.


ووصل سعر أوقية الذهب نحو 91.701 ألف جنيه للبيع و 92.411 ألف جنيه للشراء.


بلغ سعر كيلو الذهب نحو 2.95 مليون جنيه للبيع و 2.971 مليون جنيه للشراء.

الذهب في البورصات العالمية

وانخفضت أسعار الذهب لليوم الثاني على التوالي ولكن بنسب هبوط معتدلة، وذلك بعد تسجيل أعلى مستوى في 6 أسابيع مطلع هذا الأسبوع، حيث أدت القراءة المختلطة للتضخم الأمريكي إلى خلق حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية بشأن موقف البنك الفيدرالي بشأن سياسته النقدية، بحسب جولد بيليون، وسجلت أسعار الذهب الفورية انخفاض اليوم بنسبة 0.4% لتتداول عند المستوى 1895.95 دولار للأونصة وقت كتابة التقرير، يأتي هذا بعد انخفاض آخر يوم أمس من أعلى مستوى تم تسجيله في 6 أسابيع عند 1914.51 دولار للأونصة.

وتفاءل المتداولين في أسواق الذهب بعد اختراق المستوى 1900 دولار للأونصة، ولكن أسعار الذهب سرعان ما عادت إلى الهبوط للتداول اليوم تحت المستوى المذكور، حيث رأى البعض أن اغلاق تداولات الأسبوع فوق هذا المستوى من شأنه أن يدعم ارتفاع الأسعار خلال الفترة القادمة بشكل كبير.

من جهة أخرى، شهد الدولار تعافي محدود اليوم بعد انخفاض استمر لخمس جلسات متتالية ليسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية ارتفاع بنسبة 0.3%، وذلك في ظل عدم اليقين الذي يسيطر على الأسواق بعد بيانات التضخم المتضاربة .

مؤشر أسعار المستهلكين السنوي الأمريكي عن شهر فبراير سجل ارتفاع بنسبة 6% ليوافق التوقعات ليظل بعيداً عن مستهدف البنك الفيدرالي للتضخم عند 2% بينما كانت القراءة السابقة مرتفعة بنسبة 6.4%، بينما ارتفع المؤشر الشهري لأسعار المستهلكين الأساسي الذي يستثنى السلع المتذبذبة في أسعارها بنسبة 0.5% بأعلى من التوقعات والقراءة السابقة بنسبة 0.4%.


وعلي سياق متصل اعلن ايهاب واصف رئيس  شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة باتحاد الصناعات عن ان الشعبة تدرس التقدم بمقترح للجهات المعنية بالمعدن الاصفر خاص  بفرض رسوم على السبائك من وزن 1 جرام وحتى وزن 100 جرام، بهدف رفع تكلفة السبائك من أجل حتى يتجة المستهلكين للمشغولات الذهبية ويحدث لها رواج


واضاف واصف فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" ان السوق يعانى من ركود فى عملية شراء المشغولات الذهبية بسبب زيادة الاسعار فى حين هناك اقبال على السبائك والتى تستخدم كملاذ امن بدلا من السيولة.


ولفت الى إن صناعة المشغولات الذهبية كثيفة العمالة، الامر الذى يؤثر سلبا فى حال تراجع المبيعات بشكل كبير على استمرار هذة العماله


ونوه الى ان حجم التراجع في المبيعات للمشغولات الذعبية سجل نحو 80٪ ، لافتا الى ان فرض رسوم على السبائك سيؤدى الى عودة حركة السوق للمشغولات الذهبية.


وأوضح ان زيادة الاسعار بسبب ارتفاع الطلب عن المعروض، حيث ان السوق المصرى لا يقوم باستيراد خامات الذهب من الخارج، علاوة على زيادة الاقبال على الشراء كبديل للسيوله
وعلي سياق متصل تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وخسرت أكثر من 2.5 دولار في المعاملات الفورية.

وبحلول الساعة 09:31 صباحاً بتوقيت الإمارات، هبط المعدن الأصفر بنسبة 0.12 في المائة أو ما يعادل 2.51 دولار ليصل إلى 2048.07 دولار للأونصة.

وانخفضت عقود الذهب تسليم يونيو 2023 بنسبة 0.01 في المائة أو ما يعادل 0.05 دولار ليصل إلى 2055.65 دولار للأونصة.
 

سعر الذهب سعر عيار21 سر عيار 18 مال واعمال اخبار اخبار مصر رسوم التثمين أسعار المشغولات الذهبية Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد 40 يوم طلعت متجوزة غيره.. مفاجأة في طرد حسن شاكوش لزوجته

‏والله بتهزروا.. إبراهيم سعيد يعلق على ركلة جزاء الأهلي في لقاء السوبر

بـ الجبس | إصابة منى زكي بـ كسر في يدها اليسرى

مفاجأة صادمة.. تداول الصور الأولى لحفل زفاف زوجة حسن شاكوش وطليقها

وسط غارات جوية.. تفعيل حالة الإنذار الجوي في شرق أوكرانيا| ما السبب؟

حادث ركوب خيل.. وفاة ملكة جمال الكون سيينا وير

رد حاسم من النادي الأهلي على اتجاه الزمالك لتقديم شكوى للفيفا

نجم الزمالك السابق يعلن نبأ سارًا لجماهير الفريق

موضوعات متعلقة

حدث ليلا |زيادة سعر السولار بمقدار جنيه للتر وتثبيت البنزين.. مفاجأة غير مسبوقة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

ترشيحاتنا

المشجع الكفيف: للأسف بعض الناس تربط بين عملي كشيخ مسجد وتشجيعي للأهلي

حصيلة الفيضانات في الكونغو الديمقراطية تتجاوز 200 قتيل

رجل أعمال .. أول رد من زوجة حسن شاكوش بعد تسريب صور زفافها

اركب مستعمل بـ 100 ألف جنيه .. هاتشباك مناسبة للجميع

ماذا يحدث لجسمك عند تناول خل التفاح على الريق؟

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 7 مايو 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل افتتاح الدورة 49 من مهرجان جمعية الفيلم بدار الأوبرا.. صور

ازاي تاخد المنحة وهذا موعد صرفها.. كيف تسجل في العمالة الغير منتظمة؟

بـ الجبس | إصابة منى زكي بـ كسر في يدها اليسرى

خبير تغذية يكشف عن أهمية كوب الليمون بالماء على الريق

فيديو

شقق حكومية بالتقسيط ونظام سداد مريح في 4 مدن جديدة

مشتقات الكيرومين .. مزايا يكشفها القومي للبحوث عن دواء السرطان الجديد

رحيله أحزن السعوديين.. القصة الكاملة لسقوط مصور شهير من جبل السودة| فيديوجراف

بتلاوة قرآنية.. إمام مصري أزهري يفتتح جلسات مجلس الشيوخ بولاية إلينوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ