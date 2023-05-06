عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إقبال على شراء سبائك الذهب..اعرف سعر الجرام عيار 21

الذهب
الذهب

أكد  هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، أنه هناك إقبال كبير على شراء سبائك الذهب خلال الفترة الماضية .

 

فرض رسوم على سبائك الذهب وتراجع الجرام| صناعة المشغولات في مأزق (تفاصيل)

الذهب يتراجع 50 جنيها في نهاية تعاملات اليوم

وقال هاني ميلاد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الذهب يعتبر ملاذ آمن للاستثمار فيه ".

 

وأضاف هاني ميلاد:"  في ظل التوترات العالمية وحالة عدم الاستقرار يتحدث حالة من التذبذب في أسعار الذهب ".

 

وتابع هاني ميلاد :"  رصدنا ارتفاعات غير مبررة في أسعار الذهب  خلال الفترة الماضية ، متوسط  سعر عيار 21  الآن هو 2600 جنيه وننتظر مزيد من الاستقرار في الأسعار كي يتواكب مع السعر العالمي ".

 

واكمل هاني ميلاد :"  أمس رصدنا تغيرات غير عادية في سعر الذهب عالميا"، مضيفا:"  الذوق المصري  لا يرضى بعيارات الذهب المنخفضة والشعب المصري يميل  لـ عيار 18 و21 ".
 

الذهب سبائك الذهب سعر عيار 21 اسعار الذهب اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

‏والله بتهزروا.. إبراهيم سعيد يعلق على ركلة جزاء الأهلي في لقاء السوبر

بقوة 3.4 ريختر.. هزة أرضية تضرب لبنان

بعد 40 يوم طلعت متجوزة غيره.. مفاجأة في طرد حسن شاكوش لزوجته

رد حاسم من النادي الأهلي على اتجاه الزمالك لتقديم شكوى للفيفا

مفاجأة صادمة.. تداول الصور الأولى لحفل زفاف زوجة حسن شاكوش وطليقها

نجم الزمالك السابق يعلن نبأ سارًا لجماهير الفريق

مسرحية كبيرة.. نجم الزمالك يكشف مفاجأة بشأن تقرير مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز

طرد الشناوي ومعلول.. ميدو يُعلق على القرارات التحكيمية في السوبر

ترشيحاتنا

مدحت شلبي يمازح لميس الحديدي: انتي أهلاوية وعمرو أديب زملكاوي بتتفرجوا سوا إزاي؟

إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة عين شمس خلال أيام

بعد 40 يوم طلعت متجوزة غيره.. مفاجأة في طرد حسن شاكوش لزوجته

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد

خبير اقتصادي: مصر لم تتخلف عن سداد التزاماتها في أصعب الظروف

هنا جودة تتوّج بكأس أفريقيا لـ تنس الطاولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملكة المستقبلية.. كيف خالفت كيت ميدلتون القواعد الرسمية لحفل التتويج؟

في عيد زواجها السادس.. صور تجمع عبير صبري وزوجها تثير الجدل |شاهد

منة فضالي في حوار مع صدى البلد: لم أجر عمليات تجميل في شفتي .. ومحمد رمضان متواضع

بعد أنباء ارتباطها برجل أعمال.. حسن شاكوش لم يحذف هذه الصور لزوجته |شاهد

فيديو

مشتقات الكيرومين .. مزايا يكشفها القومي للبحوث عن دواء السرطان الجديد

رحيله أحزن السعوديين.. القصة الكاملة لسقوط مصور شهير من جبل السودة| فيديوجراف

بتلاوة قرآنية.. إمام مصري أزهري يفتتح جلسات مجلس الشيوخ بولاية إلينوي

القهوة بالملح.. تريند جديد يثير الجدل على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ