إقبال على شراء سبائك الذهب..اعرف سعر الجرام عيار 21

أكد هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، أنه هناك إقبال كبير على شراء سبائك الذهب خلال الفترة الماضية .

وقال هاني ميلاد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الذهب يعتبر ملاذ آمن للاستثمار فيه ".

وأضاف هاني ميلاد:" في ظل التوترات العالمية وحالة عدم الاستقرار يتحدث حالة من التذبذب في أسعار الذهب ".

وتابع هاني ميلاد :" رصدنا ارتفاعات غير مبررة في أسعار الذهب خلال الفترة الماضية ، متوسط سعر عيار 21 الآن هو 2600 جنيه وننتظر مزيد من الاستقرار في الأسعار كي يتواكب مع السعر العالمي ".

واكمل هاني ميلاد :" أمس رصدنا تغيرات غير عادية في سعر الذهب عالميا"، مضيفا:" الذوق المصري لا يرضى بعيارات الذهب المنخفضة والشعب المصري يميل لـ عيار 18 و21 ".

