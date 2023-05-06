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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

فرض رسوم على سبائك الذهب وتراجع الجرام| صناعة المشغولات في مأزق (تفاصيل)

الذهب
الذهب

يبحث المواطنين عن اسعار الذهب بشكل يومي، خاصة بعد التراجع الملحوظ خلال الايام الماضية، حيث يعد الذهب خزينة استثمار للمصرين في الوقت الحالي.

سبائك الذهب 

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب بالسوق المصري، مجدداً خلال تعاملات اليوم السبت ، 6 مايو، وفقد الجرام نحو 25 جنيها ، ليسجل عيار 21 نحو 2595 جنيها، بعد أن افتتح التعاملات عند مستوى 2620 جنيها، في ظل إجازة بورصة الذهب العالمية.

سجل سعر الذهب اليوم في مصر عيار 24 نحو 2965 جنيها.
سجل عيار 21 سعر 2595 جنيها.

سجل عيار 18 نحو 2224 جنيها.

وسجل عيار 14 نحو 1730جنيها.

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 20760 جنيها.

وبلغ سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية 2016 دولار.

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رسوم سبائك الذهب

انتهت شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة التابعة لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، من تقديم مقترح للجهات المختصة بفرض رسوم على السبائك من وزن 1 جرام وحتى وزن 100 جرام، بهدف رفع تكلفة السبائك من أجل إفساح الطريق أمام صناعة المشغولات الذهبية وحماية للصناعة الوطنية.

وقال ايهاب واصف رئيس الشعبة، إن الشعبة في انتظار رد مصلحة الدمغة والموازين علي المقترح، مضيفا: صناعة المشغولات الذهبية تعاني بقوة في الفترة الحالية بسبب العزوف عن شراء المشغولات والاتجاه لشراء السبائك، وهذا يؤثر سلباً على الصناعة المحلية، لأن مصانع المشغولات كثيفة العمالة، وفكرة استمرار انهيار المبيعات تؤثر سلبًا على قدرات المصانع في سداد الالتزامات عليها.

سبائك الذهب 

صناعة المشغولات الذهبية

وأكد واصف في  تصريحات اعلامية، على ضرورة التدخل لإنقاذ صناعة المشغولات، حيث إنه يوجد تراجع كبير في حجم إنتاج المشغولات الذهبية بنحو 70 إلى 80% خلال الفترة الحالية بسبب هبوط الطلب لصالح السبائك والجنيهات، الأمر الذي يستدعي فرض رسوم على السبائك بكافة أوزانها وحتى 100 جرام.

وأكد أن فرض رسوم على السبائك والجنيهات الذهبية من أجل تنشيط حركة الطلب على المشغولات الذهبية وتشغيل المصانع، خاصة أن قدرات المصانع على دفع الالتزامات تتراجع مع هبوط المبيعات بصورة كبيرة.

وذكر أن تراجع الإنتاج مع هبوط الطلب سيؤدي إلى تحمل المصانع أعباء نفقات العمالة بجانب الالتزامات الثابتة، مشيرا إلى أن الحفاظ على العمالة المدربة أصبح تحديا كبيرا على صناعة المشغولات.

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