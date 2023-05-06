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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مجلس الذهب العالمي : الطلب على الذهب انخفض في الربع الأول من 2023

صدى البلد

قال مجلس الذهب العالمي إن الطلب العالمي على المعدن الأصفر تراجع في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، إذ قوبلت المشتريات الكبيرة من جانب البنوك المركزية والمستهلكين الصينيين بانخفاض في شراء المستثمرين.
              
وذكر المجلس في أحدث تقاريره الفصلية عن اتجاهات الطلب أن إجمالي الطلب وصل إلى 1081 طنا بانخفاض 13% عن الربع نفسه من العام الماضي.
              
ويأتي نحو نصف الطلب على الذهب من تجار المجوهرات فيما يأتي باقي الطلب من المستثمرين والدول. ويعتبر المعدن النفيس من الأصول الآمنة وعادة ما يقبل المستثمرون على شرائه بصورة أكبر في أوقات الاضطرابات الاقتصادية.
              
وارتفع الطلب إلى أعلى مستوى في 11 عاما في 2022، ويأتي هذا في وقت تحوم فيه أسعار الذهب قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق فوق 2000 دولار للأونصة.
              
وأشار المجلس إلى أن البنوك المركزية اشترت 228 طنا من الذهب خلال الربع الأول، وهي الكمية الأكبر التي تشتريها المصارف المركزية في الربع الأول من أي عام منذ بدء تسجيل البيانات عام 2000.
              
وبلغ الطلب على المجوهرات في الصين 198 طنا وهو أكبر طلب فصلي منذ الربع الأول من عام  2015 بعدما أطلق إنهاء قيود كورونا العنان لإنفاق المستهلكين.
              
في غضون ذلك، اشترى العملاء الأمريكيون القلقون بشأن الاضطرابات المصرفية والاقتصادية 32 طنا من سبائك الذهب والعملات، وهو أعلى مستوى في أي ربع منذ عام 2010.
              
على الجانب الآخر، ذكر المجلس أن مشتريات سبائك الذهب والعملات تراجعت في أوروبا، كما هبط الطلب على المجوهرات في الهند إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات.
              
ورجح المجلس أن ينمو الطلب الاستثماري هذا العام وأن تظل مشتريات البنوك المركزية قوية وإن كانت أقل من المستوى المرتفع الذي شهده العام الماضي.

الاستثمار الاضطرابات الاقتصادية البنوك المركزية الذهب انخفض الذهب العالمي

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