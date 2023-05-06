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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يتراجع 50 جنيها في نهاية تعاملات اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب

واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها مع نهاية معاملات اليوم السبت بمقدار 50 جنيها على الأقل بمختلف الأعيرة والمشغولات الذهبية مقارنة بأمس الجمعة في محلات الصاغة.

وسجل سعر الجرام من عيار 24 نحو 2949 جنيه للبيع و 2971 جنيه للشراء 

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ووصل سعر الجرام من عيار 21 نحو 2580 جنيه للبيع و 2600 جنيه للشراء


وبلغ سعر الجرام من عيار 18 نحو 2211 جنيه للبيع و2229 جنيه للشراء.


ووصل سعر الجرام من عيار 14 نحو 1720 جنيه للبيع و 1733 جنيه للشراء


وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 20.64 ألف جنيه للبيع و 20.8 ألف جنيه للشراء.


ووصل سعر أوقية الذهب نحو 91.701 ألف جنيه للبيع و 92.411 ألف جنيه للشراء.


بلغ سعر كيلو الذهب نحو 2.95 مليون جنيه للبيع و 2.971 مليون جنيه للشراء.


الذهب في البورصات العالمية


وتنتظر الأسواق الاجتماع القادم للبنك المركزي المصري وسط توقعات محلية وعالمية برفع أسعار الفائدة بما يصل إلى 300 نقطة أساس بعد المستويات القياسية التي سجلها التضخم في شهر فبراير.

وأبرز هذه التوقعات كانت لمجموعة جولدمان ساكس المالية العالمية التي أشارت أن المركزي المصري قد لجأ لمثل هذا الإجراء من قبل في ديسمبر الماضي حينما رفع الفائدة 3% دفعة واحدة إلى 16.25% لتستقر الفائدة عند هذه المستويات حتى الآن. وقد فاجأ المركزي المصري الأسواق في اجتماعه الماضي في فبراير عندما ثبت أسعار الفائدة دون تغيير.

أما عن سوق الذهب العالمي فقد انخفضت أسعار الذهب لليوم الثاني على التوالي ولكن بنسب هبوط معتدلة، وذلك بعد تسجيل أعلى مستوى في 6 أسابيع مطلع هذا الأسبوع، حيث أدت القراءة المختلطة للتضخم الأمريكي إلى خلق حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية بشأن موقف البنك الفيدرالي بشأن سياسته النقدية، بحسب جولد بيليون، وسجلت أسعار الذهب الفورية انخفاض اليوم بنسبة 0.4% لتتداول عند المستوى 1895.95 دولار للأونصة وقت كتابة التقرير، يأتي هذا بعد انخفاض آخر يوم أمس من أعلى مستوى تم تسجيله في 6 أسابيع عند 1914.51 دولار للأونصة.

وتفاءل المتداولين في أسواق الذهب بعد اختراق المستوى 1900 دولار للأونصة، ولكن أسعار الذهب سرعان ما عادت إلى الهبوط للتداول اليوم تحت المستوى المذكور، حيث رأى البعض أن اغلاق تداولات الأسبوع فوق هذا المستوى من شأنه أن يدعم ارتفاع الأسعار خلال الفترة القادمة بشكل كبير.

من جهة أخرى، شهد الدولار تعافي محدود اليوم بعد انخفاض استمر لخمس جلسات متتالية ليسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية ارتفاع بنسبة 0.3%، وذلك في ظل عدم اليقين الذي يسيطر على الأسواق بعد بيانات التضخم المتضاربة .

مؤشر أسعار المستهلكين السنوي الأمريكي عن شهر فبراير سجل ارتفاع بنسبة 6% ليوافق التوقعات ليظل بعيداً عن مستهدف البنك الفيدرالي للتضخم عند 2% بينما كانت القراءة السابقة مرتفعة بنسبة 6.4%، بينما ارتفع المؤشر الشهري لأسعار المستهلكين الأساسي الذي يستثنى السلع المتذبذبة في أسعارها بنسبة 0.5% بأعلى من التوقعات والقراءة السابقة بنسبة 0.4%.

 

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