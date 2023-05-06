الدقهلية: إحالة 194 محضرا بالمخالفات التموينية للنيابة العامة

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار.

أوضح المحافظ أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وقال محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 194محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.. وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية.

ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن نبروه والمنصورة وتمي الأمديد وميت غمر، الجمالية والسنبلاوين وشربين بلقاس وطلخا والمنزلةواجا ومنية النصر وذلك علي مدار ثلاثة أيام متتالية.

واسفرت الحملات خلال اليوم الاول عن ضبط 89 مخالفة تموينية وخلال اليوم الثاني تم ضبط 68 مخالفة تموينية وخلال اليوم الثالث تم ضبط عدد 37 مخالفة تموينية بالمراكز المشار اليها، واضاف ان المخالفات والمحاضر التي تم تحريرها عباره عن محاضر نقص وزن ومحاضر تصرف فى دقيق بقيمة (74 شيكارة) ومحاضر عدم مطابقة للمواصفات ومحاضر عدم إعطاء بون صرف ومحاضر عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر عدم نظافة أدوات العجين ومحاضر عدم وجود شهادة صحية ومحاضر عدم إعلان عن الاسعار ومحاضر غش تجاري ومحاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص ومحاضر عدم إعلان عن وجود مخازن ومحاضر ذبح خارج السلخانة ومحاضرتوقف عن الإنتاج ومحاضر عدم إعطاء بون صرف ومحاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية ومحاضر تجميع قمح،واشار انه تم التحفظ على 7طن ردة واعلاف و2طن بويات و400 كجم لحوم ودواجن مجمدة و90كجم لحوم بلدى و10 كجم لحوم مفروم عجينة و20 طن قمح وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد المحافظ على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

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