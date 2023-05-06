عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدقهلية: إحالة 194 محضرا بالمخالفات التموينية للنيابة العامة

صورة من الحملات
صورة من الحملات

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار. 

أوضح المحافظ أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

 وقال محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 194محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.. وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها. 

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية.

ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن نبروه والمنصورة وتمي الأمديد وميت غمر، الجمالية والسنبلاوين وشربين بلقاس وطلخا والمنزلةواجا ومنية النصر وذلك علي مدار ثلاثة أيام متتالية.

واسفرت الحملات خلال اليوم الاول عن ضبط  89 مخالفة تموينية وخلال اليوم الثاني تم ضبط 68 مخالفة تموينية وخلال اليوم الثالث تم ضبط عدد 37 مخالفة تموينية بالمراكز المشار اليها، واضاف ان المخالفات والمحاضر التي تم تحريرها عباره عن محاضر نقص وزن ومحاضر تصرف فى دقيق بقيمة (74 شيكارة) ومحاضر عدم مطابقة للمواصفات ومحاضر عدم إعطاء بون صرف ومحاضر عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر عدم نظافة أدوات العجين ومحاضر عدم وجود شهادة صحية ومحاضر عدم إعلان عن الاسعار ومحاضر غش تجاري ومحاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص ومحاضر عدم إعلان عن وجود مخازن ومحاضر ذبح خارج السلخانة ومحاضرتوقف عن الإنتاج ومحاضر عدم إعطاء بون صرف ومحاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية ومحاضر تجميع قمح،واشار انه تم التحفظ على 7طن ردة واعلاف و2طن بويات و400 كجم لحوم ودواجن مجمدة و90كجم لحوم بلدى و10 كجم لحوم مفروم عجينة و20 طن قمح وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد المحافظ على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى  وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

FB_IMG_1683401734848
FB_IMG_1683401734848
FB_IMG_1683401731431
FB_IMG_1683401731431
FB_IMG_1683401728411
FB_IMG_1683401728411
FB_IMG_1683401726106
FB_IMG_1683401726106
FB_IMG_1683401723982
FB_IMG_1683401723982
التموين بالدقهلية الحملات التموينية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تكثيف الحملات رؤساء الوحدات مباحث التموين وكيل وزارة التموين بالدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد 40 يوم طلعت متجوزة غيره.. مفاجأة في طرد حسن شاكوش لزوجته

‏والله بتهزروا.. إبراهيم سعيد يعلق على ركلة جزاء الأهلي في لقاء السوبر

بقوة 3.4 ريختر.. هزة أرضية تضرب لبنان

رد حاسم من النادي الأهلي على اتجاه الزمالك لتقديم شكوى للفيفا

مفاجأة صادمة.. تداول الصور الأولى لحفل زفاف زوجة حسن شاكوش وطليقها

نجم الزمالك السابق يعلن نبأ سارًا لجماهير الفريق

حادث ركوب خيل.. وفاة ملكة جمال الكون سيينا وير

مسرحية كبيرة.. نجم الزمالك يكشف مفاجأة بشأن تقرير مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز

ترشيحاتنا

معيط : اقتصادنا تعرض لضغوط خلال أزمة كورونا وعبرنا منها بنجاح

أول دليل لمكان يحتمل تواجد كائنات فضائية به

منها MG و أوبل .. 5 سيارات رياضية لم تصل للمليون جنيه"أسعار ومواصفات"

بسبب ميسي .. نجم برشلونة يخطط للرحيل

وزير المالية : فقدنا 400 مليار جنيه إيرادات أثناء جائحة كورونا

الجرام بـ1,491 جنيه.. بشرة خير فى أسعار الذهب| عيار 21 مفاجأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملكة المستقبلية.. كيف خالفت كيت ميدلتون القواعد الرسمية لحفل التتويج؟

في عيد زواجها السادس.. صور تجمع عبير صبري وزوجها تثير الجدل |شاهد

منة فضالي في حوار مع صدى البلد: لم أجر عمليات تجميل في شفتي .. ومحمد رمضان متواضع

بعد أنباء ارتباطها برجل أعمال.. حسن شاكوش لم يحذف هذه الصور لزوجته |شاهد

فيديو

مشتقات الكيرومين .. مزايا يكشفها القومي للبحوث عن دواء السرطان الجديد

رحيله أحزن السعوديين.. القصة الكاملة لسقوط مصور شهير من جبل السودة| فيديوجراف

بتلاوة قرآنية.. إمام مصري أزهري يفتتح جلسات مجلس الشيوخ بولاية إلينوي

القهوة بالملح.. تريند جديد يثير الجدل على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ