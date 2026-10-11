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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم العالي يبحث مع أكاديمية البحث العلمي البلجيكية تعزيز التعاون الثنائي

الدكتور عبد العزيز قنصوة
الدكتور عبد العزيز قنصوة
أ ش أ

بحث الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، سبل تعزيز التعاون المصري البلجيكي في مجالات البحث العلمي والابتكار، وربط مخرجات الأبحاث باحتياجات الصناعة والقطاعات الإنتاجية.

وأكد قنصوة - خلال لقائه ممثلي أكاديمية البحث العلمي البلجيكية (Belspo)، في إطار زيارته إلى بلجيكا، بحضور السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي، والدكتورة شاهندا عزت الملحق الثقافي المصري بفرنسا - أهمية تطوير منظومة متكاملة تربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة والاقتصاد، بما يسهم في تحويل نتائج الأبحاث إلى تطبيقات عملية وحلول تكنولوجية قابلة للتنفيذ، وتعظيم الاستفادة من المعرفة العلمية في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية.

وتناول اللقاء سبل إقامة شراكات بين الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات الصناعية والجهات المعنية بالسياسات العلمية والاقتصادية، بما يعزز توظيف القدرات البحثية في تلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية، ويدعم الابتكار ونقل التكنولوجيا، ويوسع مجالات التعاون بين الباحثين ومجتمع الأعمال.

ويأتي اللقاء في إطار توجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحو توسيع الشراكات الدولية في مجالات البحث العلمي والابتكار، وتعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية والقطاعات الإنتاجية، بما يدعم تحويل المعرفة العلمية إلى تطبيقات عملية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي التعاون المصري البلجيكي

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