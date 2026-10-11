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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خلال حملات مكثفة.. تطوير ورصف الشوارع ورفع كفاءة الخدمات ببولاق الدكرور

رفع اشغالات
رفع اشغالات
أحمد زهران

قاد المهندس طه عبد الصادق فرج، رئيس حي بولاق الدكرور، جولات ومتابعات ميدانية موسعة لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بعدد من القطاعات الحيوية بنطاق الحي، مؤكداً استمرار العمل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتورة هند عبد الحليم، نائب المحافظ، بمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية.

وتأتي أبرز الجهود والفعاليات الميدانية فيما يلي:

-أعمال الرصف والتطوير: 
حيث تابع رئيس الحي ميدانياً بدء أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع العمدة، إلى جانب استكمال أعمال رفع الكفاءة بشارع المصرف والتي تضمنت إلغاء نقطة المناولة، وذلك باستخدام معدات ولوادر وسيارات الحي.

-قطاع الإنارة والكهرباء: 
وتتواصل أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكات الإنارة أمام قسم شرطة بولاق الدكرور أسفل محور الفريق كمال عامر، لتحسين الرؤية البصرية وخدمة المارة وقاطني المنطقة.

-إزالة الإشغالات: 
حيث شنت الأجهزة التنفيذية بحي بولاق الدكرور -بقيادة نائب رئيس الحي وقائد شرطة المرافق وإدارة الإشغالات- حملة مكبرة لإزالة المخالفات والإشغالات بعدة شوارع رئيسية تشمل: (شارع ناهيا، شارع كفر طهرمس، شارع 6 أكتوبر، وشارع ترعة المجنونة)، حيث تم التحفظ على كافة المضبوطات وإيداعها بمستودع الإشغالات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

-النظافة ورفع الكفاءة: 
حيث انتظمت أعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات بشوارع: (العشرين، الشوربجي، ترعة عبد العال 1، وفيصل)، فضلاً عن كافة قطاعات الحي، وذلك بالتنسيق والمتابعة المستمرة مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.

من جانبه، أكد رئيس حي بولاق الدكرور؛ على استمرار خطة التطوير الشاملة بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات، وتحسين جودة الحياة في جميع المناطق الحيوية والخدمية بنطاق الحي.

محافظة الجيزة حي بولاق الدكرور رفع مخلفات رفع اشغالات

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