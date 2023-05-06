بسبب ميسي .. نجم برشلونة يخطط للرحيل

أكد تقرير صحفي، أن البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة الإسباني، يخطط لمغادرة النادي الكتالوني، خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن رافينيا يخطط لمغادرة برشلونة في الصيف المقبل بسبب اعتماد تشافي المدير الفني للفريق، على عثمان ديمبيلي بشكل أساسي.

وأوضحت الصحيفة، أن رافينيا يدرك جيدًا أن عودة ميسي ستعقد من حظوظه في المشاركة مع الفريق.

وأضافت الصحيفة: رافينيا يرغب في خوض عدد دقائق أكثر، حتى لا يبتعد عن منتخب البرازيل خلال الفترة القادمة.

ولفتت إلى أن رافينيا لديه عدة عروض من أندية الدوري الإنجليزي براتب أكثر ما يحصل عليه من نادي برشلونة، أبرزها من أرسنال وتشيلسي ونيوكاسل، ولكن اللاعب لم يحسم موقفه حتى الآن.

وأشارت إلى أن نادي برشلونة لن يتخلى عن لاعبه إلا إذا حصل على قيمه ما بين 70 مليونًا حتى 80 مليون يورو.