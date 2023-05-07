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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسامة عرابي: الشناوي رجل مباراة الأهلي وبيراميدز.. والجماهير لعبت دورا كبيرا

الشناوي
الشناوي

أشاد أسامة عرابي نجم النادي الأهلي السابق بأداء المارد الأحمر أمام بيراميدز مساء الجمعة  في كأس السوبر المصري ، والتي انتهت بفوز القلعة الحمراء بهدف نظيف لعلي معلول من ركلة جزاء على ملعب محمد بن زايد بالإمارات .

و قال عرابي في تصريحات لبرنامج "البريمـو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" : " محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي قدم مباراة مميزة أمام بيراميدز في كأس السوبر ، وهو رجل المباراة ، حيث نجح في التصدي لأكثر من فرصة هدف محقق من لاعبي بيراميدز وعلى رأسهم فرصة دودو الجبـاس في الوقت الإضافي ".

وأضاف : " جماهير النادي الأهلي رسمت لوحة فنيـة أمام بيراميدز في كأس السوبر المصري ، و لعبت دوراً كبيراً في حسم المباراة لصالح المارد الأحمر ".

بيراميدز الأهلى النادي الأهلي أسامة عرابي علي معلول

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