أسامة عرابي: الشناوي رجل مباراة الأهلي وبيراميدز.. والجماهير لعبت دورا كبيرا

أشاد أسامة عرابي نجم النادي الأهلي السابق بأداء المارد الأحمر أمام بيراميدز مساء الجمعة في كأس السوبر المصري ، والتي انتهت بفوز القلعة الحمراء بهدف نظيف لعلي معلول من ركلة جزاء على ملعب محمد بن زايد بالإمارات .

و قال عرابي في تصريحات لبرنامج "البريمـو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" : " محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي قدم مباراة مميزة أمام بيراميدز في كأس السوبر ، وهو رجل المباراة ، حيث نجح في التصدي لأكثر من فرصة هدف محقق من لاعبي بيراميدز وعلى رأسهم فرصة دودو الجبـاس في الوقت الإضافي ".

وأضاف : " جماهير النادي الأهلي رسمت لوحة فنيـة أمام بيراميدز في كأس السوبر المصري ، و لعبت دوراً كبيراً في حسم المباراة لصالح المارد الأحمر ".