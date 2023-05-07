الآلية الثلاثية: أي تصعيد بين طرفي النزاع في السودان يدمر البلد والمنطقة

رحبت آلية الاتحاد الأفريقي ومنظمة الهيئة الحكومية للتنمية "إيجاد" والأمم المتحدة، بالمبادرة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة بشأن تسوية الأزمة في السودان.

وقالت الآلية الثلاثية في بيان مشترك: "نأمل أن تسفر المحادثات التقنية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جدة عن تفاهمات تؤدي إلى وقف شامل لإطلاق النار".

وأضاف البيان أن "أي تصعيد بين طرفي النزاع في السودان يمكن أن يكون مدمرًا للبلد والمنطقة".

يذكر أن مدينة جدة، تستضيف اعتبارا من أمس السبت، مباحثات بين ممثلين عن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بمبادرة سعودية أمريكية.

وقال بيان مشترك، إن السعودية والولايات المتحدة، ترحبان ببدء "المحادثات الأولية" بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وحثتا الجانبين على "الانخراط الجاد في هذه المحادثات"؛ من أجل وقف إطلاق النار.

وكان ممثلون عن طرفي الصراع في السودان، قد وصلوا إلى جدة في وقت سابق؛ لبدء مفاوضات هي الأولى من نوعها برعاية سعودية أمريكية.