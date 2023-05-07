الأهلي يتعاقد مع محترفتين لتدعيم سيدات اليد ببطولة كأس الكؤوس

أعلن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن اتمام التعاقد مع الثنائي المونتنيجري ناتشا كوروفيتش وماتيا بليتكوسيتش، للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة اليد سيدات على سبيل الإعارة، خلال بطولة كأس الكؤوس.

وأكد العوضي أن الأهلي أنهى إجراءات التعاقد مع الثنائي لتدعيم صفوف الفريق خلال بطولة كأس الكؤوس، للمساهمة فى المنافسة على الفوز باللقب الإفريقي بعد تحقيق لقبي الدوري والكأس.

وأشار إلى أن الثنائي صاحبتا قدرات فنية عالية وانضمامهما إلى «سيدات يد الأهلي» يعد إضافة كبيرة، في إطار توجيهات مجلس الإدارة، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، لتدعيم فرق النادي المختلفة بأفضل العناصر للمنافسة على جميع الألقاب.

ووصلت اللاعبتان إلى القاهرة اليوم السبت، وخاضتا المران الأول تحت قيادة محمد عادل المدير الفني، استعدادًا للمشاركة مع الفريق، حيث يستضيف النادي البطولة على مدى الأيام المقبلة.