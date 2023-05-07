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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

انجاز تاريخي.. محمد حمزة يكتسح المصنف الثاني ويتأهل لنهائي كأس العالم لسلاح الشيش

صدى البلد

حقق البطل المصري محمد حمزة لاعب المنتخب الوطنى لسلاح الشيش فوزا تاريخيا على بطل إيطاليا توماسو ماريني في نصف نهائي كأس العالم للكبار المقامة حاليا في مدينة أكابولكو المكسيكية خلال الفترة من 5 حتى 7 مايو الجاري.

وتمكن حمزة من الفوز على بطل إيطاليا بنتيجة 15-8 ليصل بذلك للمباراة النهائية ويواجه بطل هونج كونج.

وكان قد حقق حمزة الفوز في نصف النهائي على بطل الصين بنتيجة 15-8 ليضمن الحصول على ميدالية لمصر.

كما حقق حمزة الفوز في دور ثمن النهائي على حساب مواطنه البطل المصري علاء أبوالقاسم فيما فاز على لاعب فرنسا 15 /13 فى دور الـ 32  قبل الفوز على لاعب صربيا بنتيجة بنتيجة 15 / 8 فى دور الـ64.

وتشهد البطولة مشاركة 203 لاعب في منافسات الفردي و27 دولة في منافسات الفرق.

وضمت قائمة المنتخب الوطني كل من: علاء أبو القاسم المصنف السادس عالميًا ومحمد حمزة المصنف ال 11 عالميًا ومحمد حسن المصنف الـ 40 عالميًا ومحمد عصام المصنف الـ 64 عالميًا وعبدالرحمن طلبه المصنف الـ 328 عالميًا.

محمد حمزة بطل إيطاليا كأس العالم

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