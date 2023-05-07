بفستان ذهبي.. روچينا تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شاركت الفنانة روچينا متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت روچينا في الصورة بإطلالة متميزة، مرتدية فستان ذهبي، ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها القصيرة.

حلت النجمة "روجينا" ضيفة اول حلقات برنامج " The Nine Show " للاعلامية دعاء صلاح، الذي يعرض في تمام الساعة التاسعة مساء.



تحدثت "روجينا " عن اعمالها الفنية وتحديدا دور شخصيه " فدوه " التى قامت بتجسيدها فى مسلسل البرنس للنجم محمد رمضان قائلة..ان فدوه من اهم الادوار اللى قدمتها وهى سبب نجاحى الكبير مع الجمهور وتابعت ان بعض الاعمال والشخصيات هى بصمة مع الجمهور.



وتحدثت روجينا عن والدتها وماهى الصفات التى اكتسبتها منها وقالت ..والدتى كانت صارمة واكتسبت هذه الصفه منها ، كما تحدثت عن زوجها الفنان اشرف زكى دائما مظلوم بسببها قائله...اشرف زوجى مظلوم بسببى والناس بتظلمه وفاكرين ان بشتغل علشان هو زوجى وماجده زكى هى فاكهه العيله ولا يوجد مشاكل بينا .