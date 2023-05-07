رسوم وداع.. تذكرة بـ 3 جنيهات مقابل دخول محطات القطار لغير المسافرين

تحصل هيئة السكة الحديد، 3 جنيهات مقابل دخول محطات القطارات لغير المسافرين، في إطار حوكمة مرتادي المحطات داخل السكة الحديد.



وأوضح مصدر بالهيئة، لـ صدى البلد، أن مسمى التذكرة التي يجري تحصيلها من غير المسافرين، تسمى تذكرة رسوم انتظار الرصيف، التي يجري تطبيقها على المودعين وليس على المسافرين.



وأوضح المصدر أن هذا يأتي ضمن القانون واللوائح التي تنظم عمل الهيئة وقواعد السفر، حيث يستهدف تقليل عدد المتواجدين داخل محطات القطارات تطبيقًا للإجراءات الاحترازية.

وفي وقت سابق أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تحصيل غرامة فورية قدرها 25 جنيها عند خروج أي شخص من البوابات بالمحطات ولا يحمل ما يسمح له بالمرور من البوابة.

وقالت الهيئة إنها ترجو من جمهور الركاب الحصول علي التذكرة قبل استقلال القطار والاحتفاظ بها حتي الخروج من محطة الوصول.

وأضافت أن ذلك يتم في إطار تحديث منظومة السكك الحديدية ومع بدء تشغيل البوابات الإلكترونية للدخول والخروج من المحطات.