طريقة سحرية للتخلص من الناموس فورا

يعد التخلص من الناموس من الأمور الصعبة حيث ان معظم هذه المواد التقليدية تحتوي على مواد كيميائية ثقيلة تضر بالأشخاص خاصة من يعانون من صعوبات في التنفس.

ونشر موقع India today وصفة مجربة ومختبرة للحصول على منزل خالٍ من البعوض هي استخدام الليمون مع القرنفل.

حيث يكره البعوض رائحة القرنفل وأي شيء يحتوي على الحمضيات.

اقطعي ثمرة ليمون إلى قسمين وادفعي القرنفل في كلا النصفين.

احتفظ بأطباق من هذا الليمون المنقوع بالقرنفل للتخلص من البعوض داخل المنزل. وهو طارد البعوض الطبيعي وغير ضار.

إذا كنت لا ترغبين في استخدام بخاخات البعوض المحملة بالمواد الكيميائية ، فإن رذاذ الثوم البسيط سيكون رائعًا لمنزل خالٍ من البعوض.

نسحق أو نفرم بضع فصوص من الثوم ونغليها في الماء لبعض الوقت.

نصب المحلول في زجاجة رذاذ ورشه في جميع أنحاء المنزل للسيطرة على البعوض في المنزل.

للثوم العديد من الخصائص ويمكن استخدامه لتجنب البعوض في المنزل. يمكن أن تكون الرائحة الكريهة للثوم نفاذة ولكن على الرغم من أنها تقتل البعوض على الفور ، إلا أنها ستتبدد ولن تتمكن من شمها لفترة طويلة.