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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بشخصية محقق.. أكرم حسنى يشوق جمهوره لعمله الجديد

أكرم حسنى
أكرم حسنى

نشر الفنان أكرم حسنى صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يشوق من خلالها جمهوره حول عمله الجديد والذى من المقرر ان يعرض قريبا. 

وقال أكرم حسنى : "مساء التواضع قريباً رحلة البحث عن ...........؟"، كما ظهرت بالصورة جملة بعنوان "ألذ واحد في العالم" ولاقت الصورة إعجاب متابعيه منهم الفنان شيكو قائلاً "ايه دا كنت متأكد أنك ألذ واحد" وبدا اكرم فى الصورة يشبه المحققين. 

أكرم حسنى 

وكان اخر اعمال أكرم حسنى  مسرحية "حتي لا يطير الدكان" بشهر نوفمبر الماضي على المسرح العربي بجدة سيتي ووك وشاركه البطولة كلاً من درة، بيومي فؤاد، إسماعيل فرغلي، محمد أوتاكا، نيللي محمود، تأليف أمير طعيمة، وإخراج محمد أوتاكا.

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أكرم حسنى 

وكان اخر اعمال أكرم حسنى مسلسل “مكتوب عليا” والذى عرض فى رمضان 2022 وشارك فى بطولته عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوى. 

وتدور أحداث مسلسل مكتوب عليا حول "جلجل"، الذي يستيقظ فجأة ليجد أحداث اليوم مكتوبة على يديه، ويقوده مصيره في رحلة جنونية مليئة بالمواقف الكوميدية والصعبة أيضا، مع أسرته وأحد قادة العصابات.

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