رئيس الشيوخ ينعى النائب عبد الله عصر ويعلن خلو مقعده

وقف أعضاء مجلس الشيوخ دقيقة حداد، لقراءة الفاتحة لروح النائب الراحل عبد الله عصر، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس.

وأوضح رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تلقيه إخطارًا من وزير الداخلية، بشان وفاة النائب عبد الله عصر عضو المجلس المعين بقرار رئيس الجمهورية، وأعلن عبد الرازق خلو المقعد.

وأعلن مجلس الشيوخ، وفاة رئيس لجنة الشؤون الدستورية صباح الأربعاء الماضي.

وقال عبد الرازق : "بقلوب مؤمنة بقضاء الله تعالى وقدره ننعي النائب عبد الله عصر رئيس لجنة الشؤون الدستورية ورئيس محكمة النقض والمجلس الأعلى للقضاء الأسبق، الذي وافته المنية صباح يوم الأربعاء الماضي الثالث من مايو بعد حياة حافلة بالعطاء".

وأشار إلى كفاءته في كافة المناصب التي تولاها على مدار حياته المهنية بدءًا بتعيينه وكيلًا للنائب العام حتى تولي رئاسة مجلس القضاء الأعلى.

وأضاف: اختتم الفقيد مسيرة عطاءه مناضلًا تحت قبة مجلس الشيوخ ، حيث اختاره زملاءه رئيسا للجنة الشؤون الدستورية، وكان دمث الخلق متنافيا في أداء رسالته، حتى ألم به مرض خبيث أخفاه عنا جميعًا حتى أجازة عيد الفطر المبارك.