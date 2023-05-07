أخبار التكنولوجيا.. تسريبات جديدة تكشف عن iPhone 15 Pro.. أحدث 5 ساعات ذكية تنافس Apple Watch

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
احترس منه.. برنامج ضار على أندرويد يسرق كلمات مرورك وبياناتك الحساسة
اكتشف خبراء الأمن السيبراني برنامج ضار جديد يستهدف هواتف أندرويد، يهدف هذا البرنامج الخطير إلى سرقة بيانات الاعتماد لحساب الضحية وبيانات بطاقة الائتمان، إلى جانب رموز المصادقة الثنائية (2FA).
سامسونج مش هتحدثهم.. 18 جهازا شهيرا لن يتلقى تحديث أندرويد 14
أصدرت شركة سامسونج Samsung، مؤخرا تحديث One UI 5.0 المستند إلى نظام التشغيل Android 13، ومن المتوقع أن تحصل هواتف الشركة على الاختبار التجريبي لتحديث One UI 6.0 في شهر يوليو أو أغسطس.
تسريب يكشف أسرار هاتف Civi 3.. أحدث موبايل للبنات من شاومي
قامت شركة شاومي Xiaomi، مؤخرا بتسجيل هاتف ذكي جديد ضمن تشكيلة Civi، ومن المتوقع إطلاق Xiaomi Civi 3 خلال الأسابيع المقبلة.
تخفيضات هائلة على وحش آبل iPhone 14
تستمر مواقع التجارة الإلكترونية في تقديم عروض مغرية على هواتف آبل الرائدة آيفون 14، مع تخفيضات مذهلة على أجهزة آيفون باهظة الثمن، لمنح فرصة لعشاق هذه الفئة من الهواتف الذكية الحصول على جهاز رائع مقابل سعر أقل.
تخفيض رائع من أوبو.. خصم 31% على موبايل OPPO Reno 8 5G
سعر مواصفات جوال OPPO Reno 8 5G، أحدث هاتف من أوبو يحصل على خصم رائع على أحد مواقع التجارة الإلكترونية، والتي تقدم باستمرار عروض مغرية على الهواتف الذكية الرائدة، وطرحها مع تخفيضات مذهلة، لمنح فرصة للحصول على جهاز رائع مقابل سعر أقل.
تسريبات جديدة تكشف عن iPhone 15 Pro
كانت أزرار الصوت المادية في هاتف iPhone 15 Pro موضوعًا للكثير من التسريبات في عالم التكنولوجيا. ومع ذلك ، يبدو أن شائعات إلغاء المشروع قد تم تأكيدها من قبل مورد شركة آبل ، Cirrus Logic.
أحدث 5 ساعات ذكية تنافس Apple Watch..وبسعر رخيص
أصبحت ساعة اليد الذكية من أساسيات الرجل العصري،لما لها العديد من المميزات كـ استخدامها للرد علي المكالمات ومتابعة إشعارات السوشيال ميديا،بالإضافة إلي إمكانية متابعة ضربات القلب،وقياس السعرات الحرارية وغيرها من الميزات التي جعلت شركات التكنولوجيا تتسابق لطرح الجديد منها كل عام،لذا نرشح لك أحدث الساعات الذكية بسعر رخيص جدا.