عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. تسريبات جديدة تكشف عن iPhone 15 Pro.. أحدث 5 ساعات ذكية تنافس Apple Watch

أخبار التكنولوجيا//تسريبات
أخبار التكنولوجيا//تسريبات جديدة تكشف عن iPhone 15 Pro..أحد

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

احترس منه.. برنامج ضار على أندرويد يسرق كلمات مرورك وبياناتك الحساسة

 

اكتشف خبراء الأمن السيبراني برنامج ضار جديد يستهدف هواتف أندرويد، يهدف هذا البرنامج الخطير إلى سرقة بيانات الاعتماد لحساب الضحية وبيانات بطاقة الائتمان، إلى جانب رموز المصادقة الثنائية (2FA).

 

سامسونج مش هتحدثهم.. 18 جهازا شهيرا لن يتلقى تحديث أندرويد 14

 

أصدرت شركة سامسونج Samsung، مؤخرا تحديث One UI 5.0 المستند إلى نظام التشغيل Android 13، ومن المتوقع أن تحصل هواتف الشركة على الاختبار التجريبي لتحديث One UI 6.0 في شهر يوليو أو أغسطس.

 

تسريب يكشف أسرار هاتف Civi 3.. أحدث موبايل للبنات من شاومي

 

قامت شركة شاومي Xiaomi، مؤخرا بتسجيل هاتف ذكي جديد ضمن تشكيلة Civi، ومن المتوقع إطلاق Xiaomi Civi 3 خلال الأسابيع المقبلة.

 

تخفيضات هائلة على وحش آبل iPhone 14

 

تستمر مواقع التجارة الإلكترونية في تقديم عروض مغرية على هواتف آبل الرائدة آيفون 14، مع تخفيضات مذهلة على أجهزة آيفون باهظة الثمن، لمنح فرصة لعشاق هذه الفئة من الهواتف الذكية الحصول على جهاز رائع مقابل سعر أقل.

 

تخفيض رائع من أوبو.. خصم 31% على موبايل OPPO Reno 8 5G

 

سعر مواصفات جوال OPPO Reno 8 5G، أحدث هاتف من أوبو يحصل على خصم رائع على أحد مواقع التجارة الإلكترونية، والتي تقدم باستمرار عروض مغرية على الهواتف الذكية الرائدة، وطرحها مع تخفيضات مذهلة، لمنح فرصة للحصول على جهاز رائع مقابل سعر أقل.

 

تسريبات جديدة تكشف عن iPhone 15 Pro

 

كانت أزرار الصوت المادية في هاتف iPhone 15 Pro  موضوعًا للكثير من التسريبات في عالم التكنولوجيا.  ومع ذلك ، يبدو أن شائعات إلغاء المشروع قد تم تأكيدها من قبل مورد شركة آبل ، Cirrus Logic.

 

أحدث 5 ساعات ذكية تنافس Apple Watch..وبسعر رخيص

 

أصبحت ساعة اليد الذكية من أساسيات الرجل العصري،لما لها العديد من المميزات كـ استخدامها للرد علي المكالمات ومتابعة إشعارات السوشيال ميديا،بالإضافة إلي إمكانية متابعة ضربات القلب،وقياس السعرات الحرارية وغيرها من الميزات التي جعلت شركات التكنولوجيا تتسابق لطرح الجديد منها كل عام،لذا نرشح لك أحدث الساعات الذكية بسعر رخيص جدا.

 

تسريبات جديدة تكشف عن iPhone 15 Pro أوبو ساعات ذكية iPhone 14 شاومي أسرار هاتف Civi 3 سامسونج تحديث أندرويد 14

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كارثة وشيكة.. تحذير عاجل من الخزانة الأمريكية بشأن التخلف عن السداد

شوبير يكشف مفاجآت بشأن رحيل حسام حسن عن المصري

كلوب يكشف وظيفة محمد صلاح بعد الإعتزال

فيه حاجة مش مظبوطة.. شوبير: نجم إنبي اختفى وقفل تليفونه

كانت هتبوظ .. صور خناقة حفل محمد رمضان فى أمريكا

الخادمة كلمة السر.. تورط رجلي أعمال فى تصوير فيلم مخل لشريكهما

رسالة قوية من نجم الزمالك للأندية: فوقوا بقى إحنا رايحين لمأساة جديدة

بعد زيادة سعر السولار.. بيان عاجل من التموين بشأن رغيف الخبز

موضوعات متعلقة

نفس شكل iPhone.. أحدث موبايل Realme بـ 4000 جنيه فقط

مفاجأة لمحبي لعبة Saints Row

سيمحو iPhone.. تسريبات تكشف عن مواصفات خيالية لهاتف Google Pixel القادم

حقيقة إصدار Senua’s Saga: Hellblade 2 هذا العام

نوكيا تطلق موبايل قوي جدا بسعر مناسب للطبقة المتوسطة

خصم 46% على تحفة أوبو Reno 6

عرض اليوم الواحد.. موبايل iPhone 14 بـ 24 ألف جنيه

لأداء سريع .. إزاي تفضي مساحة على موبايلك

ترشيحاتنا

مدبولي: الحكومة تتطلع إلى تطبيق التعاون مع مجموعة البنك الدولي بهذا الشكل

العرابي يحدد موعد انتهاء الأزمة السورية..فيديو

مدبولى: هناك علاقة قوية بين مصر والبنك الدولي

إعلان عاجل من الخزانة الأمريكية بشأن الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة

فضيحة مدوية.. جنرال أمريكي يفجر مفاجأة صادمة بشأن الجيش الأوكراني

قنبلة مميتة.. طبيب يفجر مفاجاة عن ساندوتش السكلانس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قنبلة مميتة.. طبيب يفجر مفاجاة عن ساندوتش السكلانس

حيوان بري مفترس يتسلل إلى منزل عائلة في أمريكا.. ماذا حدث؟

الأنيميا العنيدة مؤشر للإصابة بمرض مميت | انتشر بين الشباب مؤخرا

سائح صيني يعثر على جثة تحت سريره بمقاطعة التبت.. سر اكتشافها صادم

فيديو

«تعبان جدا».. الفنان توفيق عبد الحميد يعلن تطورات وضعه الصحي| فيديوجراف

رجل أعمال.. زوجة حسن شاكوش ترد على تسريب صور زفافها الأول |فيديوجراف

تراجع أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يستقر عند هذا الحد.. فيديو

تحذير من تغير الطقس.. رياح وأمطار في تلك المحافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ