أخبار التكنولوجيا.. تسريبات جديدة تكشف عن iPhone 15 Pro.. أحدث 5 ساعات ذكية تنافس Apple Watch

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

اكتشف خبراء الأمن السيبراني برنامج ضار جديد يستهدف هواتف أندرويد، يهدف هذا البرنامج الخطير إلى سرقة بيانات الاعتماد لحساب الضحية وبيانات بطاقة الائتمان، إلى جانب رموز المصادقة الثنائية (2FA).

أصدرت شركة سامسونج Samsung، مؤخرا تحديث One UI 5.0 المستند إلى نظام التشغيل Android 13، ومن المتوقع أن تحصل هواتف الشركة على الاختبار التجريبي لتحديث One UI 6.0 في شهر يوليو أو أغسطس.

قامت شركة شاومي Xiaomi، مؤخرا بتسجيل هاتف ذكي جديد ضمن تشكيلة Civi، ومن المتوقع إطلاق Xiaomi Civi 3 خلال الأسابيع المقبلة.

تستمر مواقع التجارة الإلكترونية في تقديم عروض مغرية على هواتف آبل الرائدة آيفون 14، مع تخفيضات مذهلة على أجهزة آيفون باهظة الثمن، لمنح فرصة لعشاق هذه الفئة من الهواتف الذكية الحصول على جهاز رائع مقابل سعر أقل.

سعر مواصفات جوال OPPO Reno 8 5G، أحدث هاتف من أوبو يحصل على خصم رائع على أحد مواقع التجارة الإلكترونية، والتي تقدم باستمرار عروض مغرية على الهواتف الذكية الرائدة، وطرحها مع تخفيضات مذهلة، لمنح فرصة للحصول على جهاز رائع مقابل سعر أقل.

كانت أزرار الصوت المادية في هاتف iPhone 15 Pro موضوعًا للكثير من التسريبات في عالم التكنولوجيا. ومع ذلك ، يبدو أن شائعات إلغاء المشروع قد تم تأكيدها من قبل مورد شركة آبل ، Cirrus Logic.

أصبحت ساعة اليد الذكية من أساسيات الرجل العصري،لما لها العديد من المميزات كـ استخدامها للرد علي المكالمات ومتابعة إشعارات السوشيال ميديا،بالإضافة إلي إمكانية متابعة ضربات القلب،وقياس السعرات الحرارية وغيرها من الميزات التي جعلت شركات التكنولوجيا تتسابق لطرح الجديد منها كل عام،لذا نرشح لك أحدث الساعات الذكية بسعر رخيص جدا.